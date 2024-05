"A punto de cerrar" el texto definitivo para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados

"Entre el viernes y el martes" quedará rubricado el "texto definitivo" de la reforma legal que convertirá en obligatorio el reparto de menores inmigrantes no acompañados que arriben a las costas de Canarias, Ceuta y Melilla. Así lo confirmó el presidente Fernando Clavijo tras revelar que "ayer hablé con el ministro Ángel Víctor Torres y nos hemos cruzado el último documento".

Ese texto de modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social será "cerrado" por los equipos jurídicos del Gobierno de Canarias y los distintos ministerios implicados, como muy tarde, el 14 de mayo, con lo que comenzará la "negociación política" con el resto de fuerzas con representación en el Congreso.

"No es el texto que nos gustaría, pero tampoco el que les gustaría a los ministerios", afirmó el presidente Clavijo no sin antes recordar que "está aceptado que los menores que lleguen no pueden estar más de 15 días sin ser repartidos entre el resto de comunidades autónomas".

Clavijo insistió en que "según las propias previsiones del Gobierno de España, Canarias recibirá más de 70.000 migrantes en lo que resta del año, y de ellos unos 10.000 serán menores, a los que hay que sumar los 5.500" que ya acogen las Islas.

Casi en paralelo al anuncio del presidente Clavijo, en el Parlamento el PSOE, CC, PP, NC-Bc, ASG y AHI (todas las formaciones que suscribieron el Pacto Canario por la Inmigración) se unieron para rechazar la propuesta de Vox de "bloquear la invasión inmigratoria ilegal que amenaza a España" . En su defensa, su portavoz parlamentario, Nicasio Galván, aseguró que "hay que repatriar a sus países de origen todos los inmigrantes" que llegan a las costas canarias.

