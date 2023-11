Unas cinco mil personas se manifestaron en la mañana del domingo, de manera pacífica, por las calles de Santa Cruz de Tenerife en contra del acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y los independentistas y que incluye la amnistía. En Canarias, la concentración había sido convocada por el Partido Popular y se repitió también en la capital de Gran Canaria. En los dos casos, se sumaron a estas reivindicaciones otros partidos políticos como Vox. Inicialmente, la concentración en Tenerife iba a tener lugar en el Parque de La Granja, donde los dirigentes populares leyeron un manifiesto a las doce de la mañana; sin embargo, las personas concentradas decidieron desplazarse después hasta la sede local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife en la calle Robayna para continuar con sus reivindicaciones. En cualquier caso, la jornada se desarrolló sin incidentes y, aunque hubo una importarte presencial policial en los dos puntos que acogieron las concentraciones, la jornada se desarrolló con calma.

Poco antes de las doce de la mañana, varios miles de personas ya estaban reunidas en el Parque de La Granja y, antes de leer el manifiesto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, acudió a la concentración de La Granja, donde afirmó que se trataba de "un día importante para España y particularmente para Canarias" y llamó a la manifestación pacífica contra "la decisión unilateral de Pedro Sánchez" porque "España no está en venta y no se divide, es una nación". El máximo responsable del PP en las Islas afirmó que "no nos vamos a someter a ningún tipo de chantaje" y sentenció que "no es tarde para estas reivindicaciones" puesto que, a pesar de que el acuerdo entre el PSOE y Junts ya está firmado, y probablemente la próxima semana se celebre la investidura que hará a Pedro Sánchez presidente de España, "no tendremos gobierno porque se habrá conformado en base a la venta de derechos de todos los españoles a unos pocos", indicó Domínguez.

"Desafío a la democracia". Así calificó Manuel Domínguez la decisión de Pedro Sánchez acerca de la amnistía y por eso sostuvo que "es oportuno hacer un referéndum para pedir al pueblo español su opinión" sobre este tema tan delicado. "Es un momento importante para escuchar a los españoles", expresó Domínguez, quien exigió que se deje ya "de dividir a este país, se deje de enfrentar a las comunidades autónomas y se deje de convertir a algunos españoles, como a los canarios, en ciudadanos de segunda".

"Qué bonito es el color de nuestra bandera", comenzó diciendo el secretario general del PP en Tenerife, Emilio Navarro, antes de dar comienzo a la lectura del manifiesto, en el que se habló de la importancia de sentirse orgullosos de España y de su bandera, precisamente. "La sociedad civil se ha concentrado para decir ‘basta ya’ a una persona que lo único que busca es perpetuarse en el poder", afirmó Navarro refiriéndose al Pedro Sánchez. "No a la impunidad, no al privilegio de unos cuantos, no a la amnistía", sentenció el secretario general, quien tuvo que parar un momento interrumpido por los gritos de los asistentes, que corearon "a prisión Puigdemont".

Los populares alertaron de que la firma del acuerdo entre el PSOE y Junts es "un ataque a nuestra Carta Magna" y, "lo que es más peligroso aún, procede de nuestro presidente del Gobierno". Ante esta afirmación, los manifestantes respondieron gritando "Pedro Sánchez a prisión" antes de que continuara la lectura del manifiesto: "Este acuerdo pone en peligro la seguridad de nuestro país y más aún porque los que lo han firmado lo han hecho ocultándose".

Los populares alertaron de que el Gobierno de España "quiere nuestro silencio" pero informaron de que "no lo van a lograr porque vamos a defender la igualdad entre todos los españoles". De esta forma terminó la lectura del manifiesto, acompañado de lemas coreados por los asistentes como "el pueblo, unido, jamás será vencido" o "rompe el pacto", en referencia al pacto firmado entre CC y PP para gobernar en Canarias. Manuel Domínguez, quien sentenció que "vamos a ganar la batalla contra la impunidad", agradeció a los asistentes que mostraran "la bandera con absoluto orgullo" justo antes de que comenzara a sonar el himno de España y las banderas ondearan en alto en el Parque de La Granja.

A pesar de que el acto convocado terminó ahí, más de la mitad de las personas asistentes se trasladaron entonces hasta la calle Robayna, donde se encuentra ubicada la sede local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife. El local se encontraba cerrado y vallado, y protegido con varios agentes de la Policía Nacional. Durante varias horas, las protestas siguieron oyéndose en esta céntrica calle santacrucera y la afluencia de personas hizo necesario cortar el tráfico en un tramo de la calle Méndez Núñez. "No a la amnistía", "Pedro Sánchez a la cárcel" o "No es un presidente, es un delincuente" fueron algunos de los cánticos coreados. Entre los asistentes se oyó incluso la posibilidad de convocar una huelga general o tirar huevos a la fachada de la sede socialista santacrucera. Hace ya días que un grupo de tinerfeños se concentra a partir de las ocho de la tarde en este punto de Santa Cruz de Tenerife y anunciaron que lo seguirán haciendo hasta que se ponga una solución a esta situación.