NC arranca a última hora a Montero 40 millones más en los presupuestos

La mayor parte de esa enmiendas se aprobaron ayer en la comisión de Presupuestos del Congreso y ya forman por tanto parte de la ley, pendiente únicamente de que se certifique en las votaciones del pleno de la próxima semana. La cifra incrementa en 40 millones la que se tenía cerrada el martes a media tarde anunciada por el PSOE (60 millones) y responde a las negociaciones directas entre la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, que dirige el presidente de NC, Román Rodríguez, y los colaboradores más cercanos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los dirigentes de la formación nacionalista destacaron ayer el hecho de haber logrado más del 80 % de sus demandas de incremento del gasto estatal en Canarias, que sumaban un total de 118 millones, resaltando que «siempre hemos discutido con Hacienda que es quien presenta los presupuestos» y que todavía puede aprobarse alguna enmienda más en el pleno de la próxima semana. Rodríguez y Quevedo, junto al viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, presentaron ayer el acuerdo alcanzado con el Gobierno central que se estaba trasladando de forma paralela a la ley de presupuestos a esa misma hora en las votaciones de la comisión en el Congreso. «Nosotros no estamos en el Congreso a la que salta, estamos con un acuerdo suscrito con el PSOE para la investidura de Sánchez donde se recogen algunas cuestiones que luego evita que luego andemos con el regarte corto las cosas fundamentales», resaltó Quevedo, quien explicó que «ese acuerdo luego se tiene que concretar y eso es lo que ha ocurrido en este presupuesto».

Las partidas más significativas de este incremento del gasto son los 20 millones más para el sistema educativo, de los que 17 son para educación de los que 10 son para infraestructuras educativa y 3,5 para cada una de las universidades canarias; 18 millones para el sector primario, de ellos 10 para el transporte del plátano; 15,2 millones para políticas medioambientales; 13 en distintos programas culturales; 5 para el plan contra la pobreza, que se suman a los 30 contemplados en el proyecto de ley; y 4,5 para los ayuntamientos de La Palma más afectados por la erupción volcánica.

Según los dirigentes de la formación nacionalista, la negociación con Hacienda ha conseguido que todos los artículos del REF que contemplan dotación presupuestaria disponen de alguna partida.

NC no ha tenido sin embargo tanto éxito en sus enmiendas al articulado de carácter tributario y otras solicitando bonificaciones a las tasas aéreas, en ambos casos algunas de ellas para La Palma. La más importante que de momento ayer rechazó la comisión de Presupuestos es la que reclamaba excepcionar los incentivos del REF de la tributación mínima al Impuesto de Sociedades recogida en el presupuesto. Con todo, los dirigentes de NC aseguraron ayer que ya hay prácticamente cerrado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para explicitar de forma clara que esa tributación mínima no afectará a las figuras fiscales del fuero isleño y que una enmienda transaccional en ese sentido se aprobará en el pleno de la próxima semana. «Si se aplicara este criterio del Estado en Canarias, desaparecerían las figuras del REF», afirmó Rodríguez

El también vicepresidente de Canarias y el propio Quevedo volvieron a restar importancia al veto del Gobierno central a traspasar a gasto corriente 40 millones de los 200 que contempla el presupuesto para el pago de la deuda en carreteras, tal como solicitaba NC en una de sus enmiendas. «Este es un asunto ridículo porque lo esencial es conseguir los 200 millones y se puede resolver internamente en el Gobierno de Canarias», insistió ayer el diputado nacionalista pese que a el compromiso adquirido desde el departamento de Transporte con el Gobierno de Canarias es que esos 200 millones de la deuda ganada en los tribunales al Estado se consignara como gasto corriente y no como inversión para destinarlos al sostenimiento de servicios esenciales como educación o sanidad.

Otras cuestiones que el departamento de Montero no autorizó a tramitar por considerarlo un incremento del gasto o por no formar parte de la normativa que puede regular la ley de presupuestos fueron la prorroga de la ZEC y de las inversiones anticipadas de la RIC, que acaba este año y que obligatoriamente tienen que prorrogarse hasta el 2023, así como prorrogar la materialización de los beneficios de la reserva para inversiones, aunque en todos los casos con el compromiso de la ministra de hacerlo a través de un decreto ley antes del 31 de diciembre, como ocurrió el año pasado. Tampoco ha logrado NC las modificaciones que proponía para la devolución del IGIC a los hoteleros afectados por la crisis de Thomas Cook, o ampliar al periodo de verano las bonificaciones aéreas en Canarias contempladas que en la actualidad se aplican en todo el país únicamente en la temporada baja de la Península.

Rodríguez: «CC va camino de la irrelevancia»

Los dirigentes de NC se mostraron ayer eufóricos por el resultado de sus negociaciones con el Gobierno central para sumar 100 millones a las partidas canarias de las nuevas cuentas estatales a través de las enmiendas transadas con el PSOE, y compararon este acuerdo con la incapacidad de CC para lograr mejoras presupuestarias para las Islas. El presidente de la formación y vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, aseguró que «estamos en la línea de siempre, defendiendo esta tierra, sentándonos a dialogar y a defender los intereses de Canarias con quien haga falta y hemos vuelto a demostrar la utilidad y eficacia de tener representación en la Cortes», frente a quienes, en referencia a CC, «han conseguido cero euros para Canarias y no han resuelto ningún problema». Rodríguez aseguró que la formación que lidera Fernando Clavijo «camina hacia la irrelevancia allá (en Madrid) y aquí (en Canarias)» y acusó directamente a la dirección del otro partido nacionalista, con el que NC se presentó en coalición en las últimas elecciones generales: «Somos conscientes que esos otros son unos pocos, en concreto la dirección de CC, que camina hacía la irrelevancia, hacia la inutilidad en la acción política porque su dirección se ha convertido, de facto, en una delegación y en un aliado estratégico del PP y se han olvidado de la primera razón que es defender a su gente mande quien mande en Madrid, aunque no te gusten», recalcó el también consejero de Hacienda del Ejecutivo regional. Comparó en este sentido la capacidad de NC de llegar a un acuerdo con el Gobierno del PP en los presupuestos de 2017 y 2018, en los que se consiguieron «conquistas históricas para Canarias», con la incapacidad de CC de hacer lo propio con el actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. «A nosotros no nos gustaba el PP pero nos sentamos y conseguimos respuestas para Canarias. Sabemos que a ellos no les gustan los partidos progresistas pero su obligación es defender a esta tierra», subrayó.