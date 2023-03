La dueña de un restaurante del sur de Lanzarote dejó a todos sorprendidos tras una inspirada respuesta a una crítica negativa publicada en la popular plataforma de reseñas Tripadvisor. El cliente escribió un texto bastante duro y según esta dueña, "injusto".

El usuario acusó en la reseña al restaurante de ser "pésimo" después de que no pudieran reservar una mesa, a pesar de llamar con poca antelación. Además, llamó "vaga a la dueña" del lugar por no permitir más reservas.

"A nosotros nos gusta que venga gente que nos trate bien y me niego a coger en mi hogar aquellos que me traten mal a mi o a mi equipo...Hay que vivir la vida plena y feliz...". Este es el fragmento más destacado de una respuesta en la que defendió a sus trabajadores, la calidad de su servicio, etc.

En su respuesta, la propietaria explicó que, aunque le gustaría atender a todas las personas que llaman, su restaurante tiene un espacio limitado y un equipo que merece trabajar en un ambiente cómodo y feliz. "Hacemos lo posible para que todo aquel que entre con nosotros lo disfrute a tope".

Pocas mesas para que el cliente disfrute más

Señaló que tienen "12 mesas" en su restaurante y hacen todo lo posible para asegurarse de que cada persona que entra allí lo disfrute al máximo. Para lograr esto, "no pueden aceptar todas las reservas".

"Lamentamos muchísimo no poder contestar al teléfono durante todo el día, pero tenemos que atender a nuestra vida personal también... Contestamos correos electrónicos, Facebook, Instagram...", aseguró la propietaria.

En un mundo donde la crítica negativa puede tener un gran impacto en las pequeñas empresas, la respuesta de esta propietaria es una lección importante sobre cómo responder de manera constructiva y positiva a la crítica.

En lugar de atacar a la reseña, uso esta oportunidad para enseñar a todos sobre los desafíos que enfrentan los negocios locales y su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.