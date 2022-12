Los cumpleaños son fechas señaladas e inviolables, sobre todo los de las personas queridas. Y cuando por alguna razón estas celebraciones se truncan o la ilusión que habíamos puesto en ellas se rompe, surgen los enfados y las decepciones. A un usuario de Tripadvisor le pasó algo parecido con un restaurante de Gran Canaria.

"He ido a este restaurante al menos cinco veces ya. Pero no habrá una sexta. Hice una reserva con la suficiente antelación (más de 1 semana) por el cumpleaños de mi novia; el dueño me especificó que me llamaría el día previo, con 24 horas de antelación, para confirmarla", aseguró el cliente.

"Recibo una llamada, en efecto, hoy, el día previo a la reserva, con unas 26 horas de antelación a la cena. En ese momento no podía atender el teléfono, así que llamé yo mismo 50 minutos después". Y ahí empezó la fiesta...

"Cuál es mi sorpresa al enterarme de que mi reserva ha sido anulada, según me explica el dueño, por no haber cumplido las instrucciones que se me dieron en relación a la misma; según me dice, tendría que haberme preocupado yo de llamar con 48 horas de antelación para confirmarla. Me explica que eso fue lo que me dijo por teléfono hace una semana. MENTIRA, jamás me dijo tal cosa y jamás ha sido ese el procedimiento que he seguido al ir a cenar a este restaurante".

El dueño del restaurante respondió asegurando que "hace más de 10 años que a las reservar realizadas con más de 1 semana de antelación les solicitamos confirmar la asistencia 2 días antes, y explicamos en ese mismo momento que en caso contrario la reserva será anulada".

El cliente continuó la reseña hablando del "sinsentido" del restaurante. "Pese a haber contactado con ellos con más de 24 horas de antelación, se me informa de que la reserva ha sido anulada y se me despide, sin disculpas ni soluciones alternativas, y de malas formas. El dueño se expresa de forma altiva y arrogante, interrumpiendo varias veces mi discurso, sin hacer amago de pedir disculpas en ningún momento y, bajo mi punto de vista, insisto hablando con una arrogancia a la que yo no podría dar crédito y que no es preceptiva en un restaurante de esta categoría".

El usuario finaliza la crítica quejándose de cómo "arruinaron" el cumpleaños de su pareja. "En vista del nefasto incidente que acaba de tener lugar, el cual ha dado al traste con un plan que tanto a mi novia y a mí nos tenia muy ilusionados, planificado con más de 1 semana de antelación y que implica quedarse sin la cena que deseaba por su cumpleaños, nunca en mi vida pienso volver a este sitio a menos que cambie de dueño".