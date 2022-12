Tanto trabajadores como clientes tienen todo el derecho del mundo a ser tratados de la mejor forma posible. A nadie le gusta ir a un restaurante para que le falten al respeto o le traten de malas formas, igual que ningún trabajador merece recibir malos tratos por parte de un comensal por mucho que este pague por sus servicios. En este caso, un usuario denuncia la mala actitud de una camarera en un restaurante de Fuerteventura.

"Fuimos mi pareja y yo a comer bajo reserva pero al final llegamos 20 minutos antes de lo previsto", asegura la usuaria en Tripadvisor. "A la camarera, se ve que no le sentó muy bien porque ya con mala cara, lo primero que nos dijo fue ¡que tendríamos que esperar un buen rato! Algo soberbia. Dentro del restaurante no había nadie y le pedimos de ir a la parte interna. Nos sentamos donde quisimos porque no nos indicó ninguna mesa y ella siguió con su trabajo…".

A la comensal no le sentó bien que no la tuvieran en cuenta rápidamente. "Allí estábamos olvidados, como si formáramos parte del mobiliario. A los 10 minutos la miro sonriendo para que se acercara a atendernos y nos ofrece una copa de cava de cortesía, pero no nos toma nota de la comanda, se vuelve a sus tareas de nuevo ignorándonos". A veces nos olvidamos de empatizar, y quizás otras veces lo hacemos en demasía.

"A los otros 10 minutos siguientes, le pregunté si podía atendernos para que fuera marchando la comida (ya que íbamos a pedir paella y tarda bastante en hacerse), a lo que esta mujer me responde de muy malas formas, que mi hora de reserva era más tarde que teníamos que esperar, (desde luego a mi nadie me explicó eso en ningún momento y tampoco me habían hecho sentir tan incómoda)". Sin duda, no parecen las mejores formas con las que comportarse con nadie.

Gritos en medio del restaurante

"Lo normal, para ir adelantando trabajo, hubiera sido que nos atendiera, nos tomara nota y cocina tan pronto como pudieran, se pondrían a preparar nuestros platos. Pues nada ella se puso muy barriobajera y chula a gritarme en medio del restaurante diciéndome que yo no era quién para decirle como tenía que hacer su trabajo. ¡¡Que las cosas eran así!! A lo que le contesté que a mi no me hablara de ese modo que si la gente iba sin reserva ¿qué pasaría? ¿Los despacha y no comen allí? Yo no daba crédito". Parece que alguien no pasó un buen día o que algo más sucedió en este arco de la historia.

Lo más seguro es que estos clientes busquen otro restaurante para sus próximas comidas. "Alucinamos con el comportamiento y los modales de buenas a primeras. Nunca me habían hecho sentir mal por ir a comer a un sitio… esta señora no sabe lo que es la atención al público".