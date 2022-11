Pedir cosas fuera de carta puede ser peligroso, principalmente para el bolsillo. Esto les pasó a unos canarios en un restaurante bastante conocido del norte de Tenerife que se quedaron de piedra al ver la cuenta después de una comida "aceptable".

"La verdad es que no podemos acordarnos mucho de sí la comida estaba buena o mala , que estaba aceptable , pero el tema del vino nos pareció la estafa del siglo", aseguraba el usuario de TripAdvisor Ivanvd. Hay que tener cuidado a la hora de pedir bebidas alcohólicas de las que no sabes su precio, eso está claro.

"Nos recomendaron un vino fuera de carta , vino con cuerpo , delicado y bien estructurado, Roda I, sí, lo que tú quieras mi rey, pero si recomiendas un vino fuera de carta, por favor, no te olvides de mencionar ese "pequeño" detalle de que la botella costaba la friolera de 70 euros".

El problema no viene en la valoración del vino, que seguramente lo merezca, sino en "no ser avisados" de la cantidad antes. Aunque cierto es que tampoco preguntaron. Ante la duda, ¿por qué no hacerlo? Pero los clientes aseguran que hasta tuvieron "algo de fortuna".

"Menos mal que era la última , porque pedimos otra botella más y de este no quedaba. El que pedimos, que sí estaba en la carta tenía un precio normal", comenta el usuario en la reseña. Reconoce que "un pequeño detalle (como ese) puede marcar la diferencia para decir a un restaurante "hasta nunca"'.

El restaurante respondió de forma muy cortés, preocupándose del caso. "Justo a la mañana siguiente de su comentario me puse en contacto con su amigo, que fue quien realizó la reserva, para transmitirle nuestras disculpas y darle opción de hablar detenidamente en el restaurante".

El vino que pidieron estos clientes tinerfeños "pudo parecerle caro pero somos competitivos: en restaurantes de la isla recientemente lo hemos visto a 78 y 84 euros respectivamente". Todo parece haber quedado en una falta de entendimiento entre ambas partes aunque parece que el restaurante en ningún momento tuvo como objetivo engañar a nadie.

El encargado del local cerró su respuesta disculpándose y comentando que les esperan en el propio restaurante para "transmitírselas en persona.