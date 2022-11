Hay que tener cuidado con las recomendaciones realizadas fuera de carta en los restaurantes porque las confusiones pueden llegar a ser frecuentes. En este caso, unos clientes no acabaron nada contentos con la realizada por un camarero de un conocido local de San Cristóbal de La Laguna. Así lo hicieron constar en la conocida web de reseñas de contenido relacionado con viajes, Tripadvisor.

"Fuimos a cenar y teníamos decidido nuestra petición, cuando el camarero insiste en ofrecernos cosas fuera de carta y nos recomienda la carne a la piedra. Carne muy buena pero cual fue nuestra sorpresa al recibir la cuenta y ver que la carne que nos han servido es la más cara del restaurante: 95 euros el kilo. Al pedir aclaración al camarero de la cuenta ,nos dice con toda su desfachatez que era la única carne que le quedaba y la sirvió sin advertir nada de su precio. Cuando salgo a comer me gusta a mí elegir los lujos que me quieto dar y darles a mi familia y no que otro elija por mi".

Así explicaba el usuario milagros37 lo sucedido en el restaurante situado en el norte de Tenerife. Sin embargo, desde el restaurante quisieron contestar al considerar injusta la crítica recibida.

"Quizás ustedes no entiendan que cuando el camarero recomienda un plato, de ahí la palabra “recomendación”, es porque ofrece al cliente lo que nuestro restaurante considera como mejores platos. Sería muy feo que en ese momento les dijera el precio del plato, por lo que normalmente, el cliente que no conoce este tipo de platos, pregunta por su precio".

El cliente terminó la reseña diciendo que para él todo aquel que "engaña en la hostelería es un estafador". A lo que respondieron desde el local de forma clara. "La carne que ustedes voluntariamente pidieron, se encuentra perfectamente detallada y además en primer lugar, en nuestra carta con sus respectivos precios. Se llaman chuletones. Nadie les obliga a aceptar las sugerencias".

"Hablar de estafadores en este caso, les quedó grande, al igual que les quedó grande nuestra calidad de comida. Ahora nuestra recomendación para ustedes, sin entrar en descalificaciones, es que deben acudir a otro tipo de locales donde la oferta sea más económica", concluye la respuesta.