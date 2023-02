Si tantos apuestan a día de hoy por las marcas blancas en ciertos productos, o en una gran mayoría, es porque dichas versiones 'low cost' mantienen una calidad bastante alta, aproximándose mucho en numerosos casos a los bienes de gama alta del determinado sector, pero a un precio asequible.

En el sector de la belleza y la moda, los productos de 'marca blanca' suponen una oportunidad para aquellos que no pueden permitirse, o no quieren hacerlo a un precio tan elevado, comprar estas cremas o lociones que no son de primera necesidad.

En el caso que presentamos a continuación muchos han asegurado que la versión 'low cost', de la marca blanca de Mercadona, tiene unos efectos que 'se asemejan mucho' a un producto casi 30 veces más caro.

Hablamos de la crema Esferas Vit-E, de Deliplus. Una crema de 2,75 euros que muchos en diversas redes sociales han asegurado que se asemeja bastante a la crema Green Tea Honey Drops de Elizabeth Arden. Esta última tiene un precio de mercado de 80 euros.

La realidad es que, aunque comparten la mitad de sus ingredientes, la crema más cara tiene extras que no contiene la versión de Deliplus. Sin embargo, muchos aseguran que sus efectos son parecidos. Cada uno podrá probarlas y descubrir las diferencias entre ellas.

Otro producto de Deliplus que arrasa

Otro producto de esta marca de Mercadona que también está triunfando en los últimos meses en el sector de la belleza es la gama de labiales Color Balm de Deliplus. Esta época del año es especialmente dura con los labios, por lo que la hidratación es esencial. Los labiales Color Balm no solo hidratan, sino que también proporcionan un acabado de color perfecto para esta temporada.

Este producto está disponible en todas las tiendas españolas de Mercadona y también puede ser adquirido en su departamento online. No solo ayuda a proteger los labios en estas épocas duras para ellos sino que es una gran opción para mantenerlos bonitos durante un buen tiempo.

Gracias a la innovadora fórmula de los labiales Color Balm de Deliplus de Mercadona, ya no tendrás que retocar tu maquillaje de labios constantemente. Además de proporcionar un acabado de color perfecto, estos labiales hidratan y protegen tus labios durante todo el día.