Isabel Preysler ha visitado esta semana el programa de televisión 'El Hormiguero', de Antena 3, y, como es habitual con cada invitado, no ha dudado en sincerarse con el presentador.

Pablo Motos pone en cada programa todo de su parte para sacar lo mejor de los invitados, y con Isabel Preysler no iba a ser menos. La 'reina de corazones' ha asistido al programa para presentar su documental de Disney+, 'Mi Navidad', pero también ha tenido tiempo para hablar de su vida privada.

Sus hijos, sus exparejas, su trabajo... una vida muy completa de la que ha hablado sin pelos en la lengua.

El banquete de su pareja

Isabel Preysler no tuvo problemas en hablar sobre el banquete de la boda de su hija Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en la que estuvieron invitados algunos de sus compañeros del programa. Y es que parece que el menú del enlace no fue del gusto de todos, o por lo menos no era lo esperado. "Es que el menú era para muy entendidos... Esperábamos un gazpacho o algo, pero no llegó", apuntaba la reina del papel couché, en plena complicidad con Pablo Motos.

En el amor

La madre de Tamara Falcó, colaboradora del programa, también habló de cómo es en el amor y cómo tiene que ser un hombre para enamorarla. Inteligente y con sentido del humor son las claves para mantenr una relación con un hombre, aunque la ternura también es una pieza clave.

Durante su conversación con Pablo Motos también hubo dardos y uno fue a parar directamente a su último novio, Mario Vargas Llosa. "La última ruptura no me dolió nada", sentenció.