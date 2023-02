El primer paso para adelgazar es mantener una alimentación sana. Por ello, son muchos quienes optan por batidos saludables para incluir en sus dietas.

Aunque elaborar un batido no es algo que lleve mucho esfuerzo, mucha gente no tiene tiempo para elaborarlos en casa y optan por comprarlos hechos, aunque su precio no siempre es barato. Para ellos, Mercadona tiene la solución. La cadena de supermercados tiene a la venta un batido de proteínas que promete convertirse en todo un éxito entre quienes buscan perder peso.

Este producto de la marca Hacendado cuenta con un aporte extra de proteínas, lo que contribuye de manera positiva a la pérdida de peso.

Características

Los batidos de proteínas de Mercadona se venden en diferentes sabores. A los ya conocidos de fresa, chocolate y vainilla se ha unido recientemente la variedad de sabor tropical, que contiene piña y coco.

Los batidos contienen 0% de materia grasa y no tienen azúcar añadido, por lo que es perfecto para las dietas proteicas.

Ya sea para tomar después de un duro entrenamiento o para picar algo saludable entre comidas, este batido será tu mejor opción.

Y otro punto a favor: su precio. Lo puedes comprar por solo 1,05 euros.