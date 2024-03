El Cabildo de Tenerife y la Cámara formarán mano de obra adaptada al mercado laboral

La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife presentaron sus Programas de Apoyo al Empleo para fomentar la generación de perfiles profesionales adaptados al mercado laboral. La iniciativa ofrece diferentes formaciones dirigidas a menores de 30 años y mayores de 45, además de un asesoramiento a empresas enfocado a la incorporación de las del tejido productivo insular hacia la Formación Profesional (FP) Dual. Las iniciativas son posibles gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y al apoyo económico de la Corporación insular a través de la consejería del área, dirigida por Efraín Medina. La colaboración nace de la visión de futuro que comparten ambas instituciones respecto a la necesidad de dotar al mercado de trabajadores formados y adaptados a las actuales demandas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, asegura que la programación «aspira a ser una fábrica de profesionales capacitados» que opten a una incorporación directa al mercado laboral. Explica que «la llave del cambio, del crecimiento económico está en la formación y en la adquisición de competencias cada vez más demandadas por el mercado laboral». Añade: «Siempre con el objetivo de lograr una elevada inserción y dotar al tejido empresarial de talento». Además, subraya que «desde la Cámara siempre hemos creído en esta línea de trabajo y, mano a mano con el Cabildo, crecido y mejorado la propuesta año a año».

Por su parte, Efraín Medina señala que «seguir trabajando con la Cámara de Comercio es vital porque no hubiésemos conseguido los objetivos trazados en competencias y formación práctica». Medina aprovecha «para desmentir leyendas urbanas como que la gente no quiere trabajar. No es cierto, porque hace apenas unos días por la Feria de Empleo Atrayendo Talento pasaron cinco mil personas. Lo que ocurre es que la gente quiere trabajar en condiciones dignas y empleos estables».

De izquierda a derecha: Lola Pérez, Santiago Sesé y Efraín Medina. / E. D.

La aportación en este proyecto del Fondo Social Europeo para el año 2024 es de 319.657 euros mientras el Cabildo de Tenerife compromete 200.441.

La Cámara de Comercio tiene previsto preparar y formar a 189 desempleados. La oferta se caracteriza por la especialización. Santiago Sesé resume: «Este año la redireccionamos y la ajustamos mucho más al mercado y a sus demandas». Sentencia: «Queremos seguir nutriéndolo con gente que de verdad esté cualificada».

Tres grandes ejes

La apuesta de ambas instituciones por mejorar la empleabilidad se fundamenta en tres ejes. El primero, el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) dirigido a menores de 30 años, una de las franjas de edad con mayor número de personas desempleadas. Las acciones están encaminadas al conocimiento de la realidad del mercado laboral para encaminar o redirigir sus intereses profesionales en esa línea. Además de orientación laboral, los jóvenes reciben formación en materias tan necesarias como inglés profesional, técnico de igualdad o experto en recursos humanos.

El Programa 45+ va destinado a personas entre 45 y 60 años, sector que acusa la falta de reciclaje formativo y el dominio de los conocimientos digitales. El esfuerzo se encamina al acercamiento y uso de estas herramientas.

La tercera propuesta, FP Dual en la Empresa, irá en consonancia con los objetivos de la Consejería de Educación: fomentar en el tejido empresarial los beneficios de incorporar a su estructura estudiantes en proceso de formación.