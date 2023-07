El mejor parque de atracciones del mundo se viste de gala las noches de los fines de semana para convertirse en el marco de la mejor diversión cuando se esconde el sol. Bajo la luz de la luna, Siam Night ofrece a sus visitantes una irresistible combinación de diversión y adrenalina.

Las espectaculares atracciones acuáticas se completan con la fiesta playera en el Beach Club: la buena música, los cócteles y el buffet ofrecen al visitante una opción que completa la diversión. Una combinación que la animación de los DJ’s convierte en un plan único en Canarias.

Abierto los jueves, viernes y sábados de julio y agosto entre las 8 y las 12 de la noche, Siam Night sorprende a sus visitantes con un derroche de luz y color que convierten el parque acuático en un lugar diferente y mágico.

Fuego y agua en una experiencia incomparable

La experiencia Siam Night este año se vuelve un desafío para los sentidos en la Tower of Power con la incorporación de los impactantes efectos especiales. El vertiginoso tobogán vertical se convierte en una aventura con los lanzallamas que se activan durante el recorrido: una experiencia de alta intensidad que mantiene, por supuesto, los estándares de alta seguridad que distinguen al parque y que continúa con los efectos de láser y fuego frío del beach club.

El mejor parque de atracciones del mundo, también de noche

SIAM PARK ha sido reconocido por novena vez como el mejor parque temático y parque acuático del mundo, Best of the Best por Trip Advisor. Este premio, que ya le reconocía como mejor parque acuático del mundo, ha dado un salto de nivel porque le concede el reconocimiento como mejor parque de atracciones, superando a los grandes gigantes de la diversión de todo el mundo.

Pero lo que hace más especial este premio es que el juicio se realiza a través de las opiniones de clientes reales, que realizan sus reseñas después de disfrutar del parque, en Trip Advisor y comparten sus impresiones con el resto de la comunidad de viajeros. Un lujo al alcance de la mano de todos los canarios.