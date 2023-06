Pedro Martín fue proclamado presidente del Cabildo de Tenerife al encabezar la lista más votada, la del PSOE (11 consejeros), pero en un giro inesperado no va a esperar a la anunciada moción de censura de Coalición Canaria y Partid P,opular sino que renuncia al cargo para propiciar una "transición ordenada" y "no tener que esperar los 15 días previstos por la ley en caso de que se hubiera puesto en marcha el mecanismo. Sorpresa generalizada y golpe de efecto durante un solemne acto protocolario que tuvo lugar en el Salón Noble del Palacio Insular para abrir el mandato 2023-2027. Martín, que se mantendrá en el cargo hasta ese momento, explicó tras la toma de posesión que convoca un pleno el próximo lunes para dar cuenta de esa renuncia y a continuación, aproximdamdmente un cuarto de hora después, otro para votar el nuevo gobierno insular co el sitema de los ayuntamientos. Ahí se haría efectivo el anunciado acuerdo entre populares y nacioiaolistas

El socialista lanzó un órdago a la moción de censura de CC y PP que ya no se producirá al no haber nadie citra quien presentarla. La transición iba a ser de unos quince días hasta que celebrara el 12 de julio el pleno que desbancaría a Pedro Martín de la institución que ha dirigido durante los últimos cuatro años. El documento ya estaba redactado y se iba a presentar este miércoles, en principio. Ahora la transición será otra, aunque el resultado final se mantiene idéntico: Rosa Dávila será la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Desfile de consejeros Tras el solemne desfile de los 31 consejeros -20 nuevos-, vestidos de rigurosa gala, desde el Salón de Plenos los de más edad, Juan Manuel Acosta Méndez, de Coalición Canaria, y más joven, Naím Valerio Yánez Alonso, de Vox, formaron la Mesa de Edad previa apertura de la sesión por parte de Secretario General. Uno a uno fueron llamados los nuevos componentes del Cabildo, según el orden establecido por la Ley D'Hont, en el recuento de votos y Juan Acosta, como presidente de la Mesa, les impuso las correspondientes medallas conmemorativas. A la segunda, porque un error de protocolo obligó a llamarlos de nuevo tras no entregárselas a la primera. Desde los dos consejeros de Vox a los del PSOE pasando por los de PP y CC. Los 31 juraron o prometieron con la fórmula "por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero/a del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". El único que se salió de la norma general fue el socialista Nauzet Gugliotta que juró, además de por lo mismo que los demás, por las leyes que protegen a las mujeres y a la diversidad en nuestra isla. 59 A continuación, el Secretario General dio lectura al Artículo 56.2 del Real Decreto 2.568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Juan Acosta, presidente de la Mesa de Edad, declaró "formalmente constituido el Cabildo insular de Tenerife para el cuatrienio 2023-2027". Igualmente proclamó como presidente del mismo, en virtud del artículo 201.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al primer candidato de la lista más votada en la circunscripción electoral insular de Tenerife: Pedro Martín Domínguez. Al efecto, Acosa le entregó a Martín el simbólico bastón de mando y los dos miembros de la Mesa de Edad retornaron a los asientos que ocupaban junto a sus compañeros de Corporación. El presidente dio luego el turno de palabra a los cabezas de las listas electorales presentadas a las elecciones del pasado 28 de mayo que obtuvieron representación por orden de menor a mayor. Durante cinco minutos cada uno Ana Mercedes Salazar (Vox), Lope Afonso (PP) y Rosa Dávila (CC) desglosaron sus discursos. La primera glosó una presentación al ser la primera vez que la fuerza política de ultraderecha entra en el Cabildo con hincapié en la lealtad institucional. El popular y la nacionalista plantearon la unidad en el trabajo por Tenerife. Cerró las intervenciones Pedro Martín con una evidente declaración de despedida y un balance de su gestión durante cuatro años. Tanto por el cierre de esta etapa como porque se irá al Senado y no continuará en el Cabildo insular. Deseó suerte a todos "por el bien de Tenerife". Acabó agradeciendo a "los que nos han dado su confianza, pero somos respetuosos y sabemos que hay un acuerdo de CC y PP. Tenerife no puede parar y digo que hoy renuncio a mi cargo para hacer una transición ordenada. Viva Tenerife". Con los himnos de Canarias y de España se cerró la solemne sesión constituyente. La próxima cita en quince días con el debate de la moción de censura.