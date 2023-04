«Nuestro modelo sociosanitario prima la atención a las personas en su entorno»

¿Cuál es su balance de estos cuatro años de mandato?

En empleo tenemos los mejores datos desde 2019. En el ámbito social, lanzamos un nuevo modelo de atención centrado en la asistencia en casa y el entorno de la persona. En la movilidad, ya contamos con las tres grandes obras en marcha para solucionar este grave problema con proyectos que no había cuando llegamos. En medio ambiente afrontamos el tratamiento de aguas residuales para acabar con los vertidos al mar y las sanciones de Europa. Y en energías renovables tenemos la mayor producción de siempre. No olvido la tarea de poner en orden las empresas (69) dependientes. Todo eso siendo el primer gobierno en minoría de la historia del Cabildo de Tenerife lo que ha supuesto un trabajo de permanente negociación. Sin embargo, se han aprobado los presupuestos todos los años, tres con el apoyo de Sí Podemos Canarias y el actual con el del Partido Popular. No se ha hecho el reparto del dinero por interés del presidente en uno o dos ayuntamientos sino a través de un pacto del modelo con la Federación de Municipios, al tiempo que se impulsan proyectos muy potentes. Por ejemplo, en cable submarino somos la entidad con mayor subvención de la Unión Europea para una iniciativa de este tipo que conectará todas las islas o, incluso, se nos ha encargado la conexión entre Península y Tenerife.

¿Tienen solución las colas recurrentes en el tráfico? ¿Podría ser el transporte guiado, los trenes del Norte y del Sur?

No existe una solución única. Lo primero es saber qué tenemos que hacer los próximos 30 años y por eso encargamos un Plan de Movilidad que nos entregarán de forma inminente. Cuando tengamos el documento decidiremos sobre el Tren del Sur o cualquier otro tema. No me opongo, pero necesito saber si es la solución para Tenerife y quién va a poner el dinero porque es una inversión de miles de millones de euros. Hay que ser cautos.

¿Cuál es su receta para aliviar el volumen de tráfico en la Isla?

En primer lugar fomentar el transporte público. Hemos hecho la mayor inversión en guaguas de la historia y alcanzamos datos nunca vistos en la contratación de personal en Titsa. Pero entre que se compra una guagua y llega a la Isla puede pasar un año o año y medio. Esto va a mejorar el panorama. Otro pilar serán las infraestructuras que debían haberse iniciado hace veinte años. Cerrar el anillo insular, con el túnel que comunica El Tanque con Santiago del Teide y el tramo Icod-San Juan de la Rambla del que no había ni proyecto. Ya lo tiene como la evaluación ambiental y se puede sacar a licitación la obra en el verano. Desviarán unos 20.000 vehículos para no dirigirse a Santa Cruz. También se ha redactado, y se licitará este verano, el proyecto del tramo entre Guamasa y la parte baja de La Laguna, clave para resolver los atascos en la Autopista del Norte. A eso se añade el tercer carril desde La Orotava hasta Guamasa, ya aprobado. Con esas tres obras cambiará radicalmente el panorama de la movilidad. Hay que sumar las del Cabildo como la de la rotonda de padre Anchieta o el soterramiento de la carretera de La Esperanza, la TF-24. Cuando llegamos no había proyectos terminados. Con el Gobierno de Canarias hemos llegado a un acuerdo para saber qué obras hay que hacer. Pero no hay proyectos de más de cien millones de euros como estos que se pueda tramitar en uno, dos o tres años. Ahora los vemos publicado en el Boletín Oficial. Y en unos presupuestos regionales con las mayores partidas en carreteras para Tenerife, no como en el pasado.

Propone descongestionar la TF-5 con el retraso en el inicio de la jornada en la ULL. ¿Hay novedades con el cambio de rector?

Hay un principio de acuerdo con Medicina y he contactado ya con el nuevo rector, Francisco García. Vamos a llevar a pleno una modificación presupuestaria para aportar dinero a esta facultad.

¿Mantendrá la gratuidad en el transporte público? ¿Cómo ve la ampliación del tranvía?

Soy favorable a la ampliación del tranvía siempre que se pacte con los ayuntamientos y con todos los colectivos implicados. Hay que negociar. Sobre la gratuidad, ningún político puede decir que se mantendrá para siempre porque este año Titsa puede acabar con 120 millones de euros de pérdidas frente los habituales, entre 40 y 60, y habrá que sacarlos de algún lado. La gratuidad es una muy buena medida, que da estupendos resultados pero si todo lo asumiera Titsa sería totalmente insostenible.

¿Ha estado cómodo en un gobierno en minoría? ¿El respaldo del PP al presupuesto de este año augura algún posible pacto? ¿A cuáles estaría abierto tras las elecciones del 28 de mayo?

Nunca se está cómodo en minoría. Hay que dedicar mucho tiempo a negociar y se resta de la gestión. Este ha sido el mandato con más plenos y comparecencias de la historia del Cabildo. Hemos sido capaces de sentarnos con Sí Podemos y con el Partido Popular para llegar a acuerdos y eso se llama negociación. Abiertos a buscar pactos como en la realidad inminente porque no hay mayorías absolutas. Mantengo la mano tendida pero mi principal rival aquí es Coalición Canaria y hemos venido a cambiar la manera de hacer las cosas de CC.

Caso Mediador. Navarro estuvo en el pleno de marzo.

Hay una línea muy clara entre un delincuente y un cargo público cuyo único patrimonio es su honradez. A partir de ahí he puesto dos demandas contra este señor que espero se resuelvan pronto.

¿Cómo valora el resultado de su promesa inicial de regularizar las empresas dependientes?

Hemos puesto orden y criterio en las numerosas (69) empresas dependientes, en unos casos para cerrarlas y en otros para que funcionen correctamente. La transformación ha sido total a la hora de legalizarlas y regularizarlas. Somos una de las administraciones públicas con más entidades de toda España y hay que poner orden. No se cumplían, según Intervención, ni la Ley de Contratos ni la del Empleado Público. Eso ha cambiado completamente y tenemos un modelo que cumple la normativa. Me sorprende que la oposición no se ruborice ante hechos tan escandalosos como los que pasaban en el ITER y monte un debate sobre el dibujo de un pez (el logo de la pesca artesanal). Hablé en un pleno porque CC lo pidió, no porque me guste revisar el pasado. Hemos venido a dar soluciones como en Mercatenerife, Casinos y el Matadero Insular o a cubrir los agujeros del NAP (12 millones) y el Parque Científico Tecnológico (18) que nos dejaron los anteriores gestores. Colocamos cada cosa en su sitio porque había muchas irregularidades. Ahí ha jugado un gran papel la consejera delegada del ITER, Elena Rodríguez, una gran profesional que ha trabajado mañana y tarde para dar solución a los problemas. Puede que a algunos les moleste que lo haga con tanta responsabilidad.

El conflicto laboral en el tranvía se desbloquea, pero se anuncia otra huelga en Imetisa.

Hemos tratado de desatascar una situación enconada en el tranvía y por eso propuse a técnicos del Cabildo, personas de mi confianza y con un carácter dialogante. Se ha recuperado la senda de la negociación y confío en un acuerdo porque hay voluntad por ambas partes. En cuanto a Imetisa todavía no sabemos los motivos de la huelga y tal vez hubiera sido mejor reunirse primero con la consejera responsable (Marián Franquet). Lo otro apunta a las elecciones.

Parque Nacional del Teide. Falta de vigilancia, una normativa, el PRUG, pendiente y una hipotética erupción. Casi nada.

Hemos aprobado un plan de riesgos volcánicos para saber cómo actuar ante determinadas situaciones. No porque sea algo inminente sino porque es nuestra obligación. Activamos todos los sistemas de detección y nos reunimos con 18 alcaldes para pedirles colaboración a la hora de colocar detectores. Tenemos información de primera mano, vivimos donde vivimos y ahí está lo ocurrido en La Palma. Pero no hay ningún dato de alarma sin bajar la guardia. El Parque Nacional necesita más efectivos para la vigilancia y dependemos del Gobierno de Canarias para aumentar la plantilla de guardas. Mientras, hemos negociado con el estado para tener un destacamento fijo de la Guardia Civil. Quisimos poner vigilancia nuestra pero fue denunciado por un sindicato de seguridad privada y perdimos el pleito. El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) define las reglas del juego en el Parque y está caducado hace años. Hay que hacer uno nuevo pero con el consenso de todos los colectivos y la sociedad civil. El Parque Nacional no es de nadie y es de todos, un espacio a conservar y proteger porque es muy delicado.

Los hospitales del norte y del sur no terminan de arrancar

No son competencia, pero sí preocupación del Cabildo. En el Norte hemos planteado una vía rápida sin esperar a modificar el Plan General de Icod para tener suelo y ampliar el hospital. Buscamos una fórmula jurídica para construir una residencia en La Orotava y trasladar allí a los mayores que ocupan una planta en el Hospital del Norte. En el Sur entregamos al gobierno dos edificios en estructura y una parcela, espacio suficiente para la ampliación de servicios.

Hay quejas recurrentes por la falta de plazas sociosanitarias. Valore el caso de Santa Rita o del Hospital Febles Campos con el IASS en el ojo del huracán.

La conflictividad en el IASS se reduce a una persona. Un responsable sindical que ha perdido numerosos pleitos con el Cabildo. Teníamos un lugar para trasladar a los mayores mientras se hacían las obras necesarias en el Febles Campos y consiguió que no pudiéramos hacerlo. Incluso, una sentencia plantea que existe intencionalidad política. Hemos ampliado el número de plazas sociosanitarias de forma considerable. Con impulso a 23 obras, en distinto grado de ejecución, en Guía de Isora, La Matanza, Arico, Santa Úrsula o en La Victoria. Pero nuestro modelo es otro sin olvidar las residencias. Se basa en servicios como la teleasistencia o una ayuda a domicilio distinta a la que ofrecen los ayuntamientos. Especializada, para evitar que los usuarios tengan que salir de su casa. Con centros para personas mayores, pero autónomas y activas. No deben compartir espacio con alguien que esté enfermo porque solo conseguiríamos marchitarlas. La última opción es la residencia. Todo este esfuerzo es también para las personas con discapacidad . Respecto a Santa Rita queremos entrar en el Patronato para ver cómo se gestionan los recursos pero no se nos permite. En el área social hemos dado un paso adelante con un aumento inversor cada año.

La atención a mayores se cuestiona con la desaparición del programa Ansina de fondo.

Aparte del modelo de actividades en los centros queremos ir más allá para atender a personas que no van ellos. Hemos distribuido un millón de euros para los mayores pero el eje son servicios y prestaciones para quienes van a clubes y para los que no pueden ir.

Un repaso por las grandes áreas. El empleo.

Por primera vez se han elaborado planes de empleo con todos los municipios (31) no solo para sacar peones, que está bien, sino a quienes han terminado una carrera. Hemos puesto en marcha numerosas iniciativas para apoyar al tejido productivo, especialmente a micropymes y autónomos. Forma parte de todas las áreas como algo transversal. No tenemos competencias, pero hemos superado los 54 millones de euros en la promoción. En paralelo están los diez millones en becas, que triplican la cantidad anterior. O los convenios para buscar una oportunidad laboral. Alcanzamos los mejores datos de empleo en Tenerife con menos parados y más afiliados a la Seguridad Social que en 2019.

El turismo sigue como motor.

Hemos trabajado intensamente para recuperarnos del golpe de la pandemia o de la caída de Thomas Cook y hemos optado por varias estrategias. Una pasa por segmentar clientes a los que queremos dirigir el mensaje, bajar la edad de los que nos visitan por primera vez y conectar los deseos y los gustos de cualquier persona en Europa con el destino Tenerife. En segundo lugar, la conectivdad porque en no podemos depender de las compañía de bajo coste. Las valoro y es una oferta necesaria, pero tenemos que ampliar horizontes como referencia turística. Por eso hemos negociado con líneas de bandera, además de impulsar el vuelo directo a Nueva York de United Airlines. Debemos diversificar los destinos. No descuidamos el mercado británico, pero hemos aprendido del brexit para ampliar la oferta a Alemania, Francia o Italia. Del turismo nacional tenemos grandes expectativas para el verano. Los datos de plazas aéreas apuntan a un 8% más.

El sector primario.

Es estratégico por lo que representa como elemento esencial y generador alternativo de economía. Los 27 millones de euros que destinamos este año superan el presupuesto del Turismo. Sería un despilfarro depurar agua y tirarla al mar. Esa agua regenerada la reclaman los agricultores porque la producimos de gran calidad. Es el camino para la agricultura. Queremos traerla del norte a la Isla Baja, ampliar la red hasta Valle de San Lorenzo, o culminar una obra en la capital, la depuradora de Buenos Aires. Estará a finales de este año para recoger las aguas de la ciudad, las de La Laguna y las de El Rosario.

Las energías renovables, ¿una asignatura pendiente?

No vendemos humo. Nos hablaron de un proyecto de 350 megavatios, pero ni lo había como tampoco terrenos. Trabajamos en una iniciativa de 200 megavatios para pequeñas empresas, autónomos y ayuntamientos. Más un proyecto de geotermia, muy interesante, y la renovación de los aerogeneradores. Estamos a la espera de la licencia del Gobierno de Canarias para eliminar 29 obsoletos, esos molinos de viento que se ven junto a la Autopista del Sur, y cambiarlos por cinco más modernos que casi doblarán la capacidad de generar energía. La apuesta es la fotovoltaica para democratizarla.

Ha llevado la bandera del municipalismo.

Hay un equilibrio territorial y lo demuestra que todos los municipios han recibido financiación para planes de empleo y en época de crisis hemos movilizado a los servicios sociales para llegar a todos, a los 31, no a uno o a dos. Hemos puesto en marcha una oficina de ayuda a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, los de menos de 20.000 habitantes. Para recuperar la auténtica esencia en el origen de los cabildos y tener una Isla más equilibrada. Allí donde hace falta el Cabildo de Tenerife puede salir al rescate.

¿Entiende como logros el proceso de simplificación administrativa y convertir en fijos a los trabajadores temporales?

Otra clave es la modernización. Simplificamos burocracia al eliminar más de 300 procedimientos y ofrecemos tecnología a los ayuntamientos de la Isla, incluido un acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia en lo que tiene que ver con seguridad digital. Estoy orgulloso por los sobresalientes en atención al público y transparencia. Destacaría el servicio para todos, pero especialmente para nuestros mayores, que facilita trámites digitales ante cualquier administración. Estoy satisfecho del proceso de estabilización de trabajadores con décadas como temporales.

Gestión de residuos y vertidos irregulares al mar.

Jamás se había hecho un esfuerzo tan grande para acabar con el grave problema de los vertidos de aguas sin tratar al mar que nos costaban multas de la Unión Europea. Más de 200 millones de euros entre el Gobierno de España y el Cabildo para abordar el tratamiento de aguas residuales. Y ya se ejecutan las obras. De un 48% de aguas tratadas pasaremos a más de un 90% cuando culminen dentro de dos años. En el tratamiento de los residuos hemos invertido millones de euros en el Complejo Ambiental de Arico y ahora intentaremos que vengan empresas del mundo del reciclaje a instalarse allí.

Ha sido siempre defensor del Circuito del Motor.

No soy como Coalición Canaria. Aquí hay una afición enorme, de miles de personas, al motor a las que no podemos dar la espalda. Y a diferencia de otros deportes no tienen un lugar donde practicarlo. Es una alternativa que se frustró al darle CC este proyecto a un promotor privado que fue un bluff. Ahora la hemos retomado con cabeza.

Defiéndase de esa acusación pertinaz de falta de liderazgo.

Liderar es gestionar el dinero público en las empresas del Cabildo después del agujero que encontramos en algunas. Liderar es impulsar las políticas sociales para no pensar que hay personas en situación de desesperación o dependencia que no van a votar y no interesan. Liderar es renovar nuestra principal industria, el turismo, tras la crisis del covid-19. Liderar es no resignarse ante los datos del empleo y dejarlos mejor que cuando llegamos. Liderar es entender que la Isla solo sale adelante si es equilibrada en el reparto entre todos porque nos beneficia a todos. Ese modelo lo hemos puesto en marcha por primera vez en este mandato.