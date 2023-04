El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, ha asegurado que el próximo mandato quieren que sea el de la puesta en marcha de las "grandes infraestructuras" para el municipio y que lleguen a todos los barrios.

Durante la presentación oficial de la lista electoral de CC al municipio ante cerca de 600 personas, José Domingo Regalado destacó que una de las cosas más importantes "es que todas esas grandes infraestructuras ya cuentan con proyecto y financiación gracias a que sabemos gestionar".

"En estos seis años hemos gestionado, llegamos con una deuda de 10 millones que ahora está a 0 y trabajamos con las personas como máxima prioridad con la llegada del COVID. Ahora es el momento de poner en marcha esas grandes infraestructuras que necesita Granadilla y sus habitantes porque nuestra meta y prioridad sigue siendo el bienestar de nuestros vecinos y vecinas", afirmó el candidato.

Varios proyectos en agenda

Regalado detalló varios proyectos como un nuevo centro de día y hogar funcional de mayores para San Isidro, el futuro Mercado del Agricultor, la nueva Comisaría de Policía, la remodelación del Cine Novedades de Charco del Pino, la construcción de una biblioteca y sala de estudio en Los Abrigos o un edificio de usos múltiples en el casco para dependencias municipales, insulares y autonómicas. "Y lo más importante es que se tienen las ideas claras, los proyectos y la financiación para poder realizarlos", apostilló.

Además, aseguró que con Coalición Canaria al frente del Gobierno de Canarias y el Cabildo "llegará el nuevo Palacio de Justicia y las nuevas oficinas del Servicio Canario de Empleo en el casco, el nuevo centro de Formación Profesional en San Isidro y el nuevo Colegio de Charco del Pino", resaltó Regalado.

El actual alcalde nacionalista explicó también sus planes para todos los barrios y núcleos del municipio, como un gran centro cultural para El Desierto, la compra de la Sala Velatorio de Chimiche, mejorar la Sala Velatorio de El Salto, otro centro cultural en Los Blanquitos, un local para cine y de ensayos para Charco el Pino y un centro cultural en Atogo.

"Lucharemos por un consultorio médico en Los Abrigos, donde reformaremos también la Plaza El Pescador y construiremos un parque infantil de 500 metros cuadrados, y también acciones en la Cruz de Tea, Casablanca y Las Vegas", detalló Regalado, recordando que todo "ya cuenta con proyectos y financiación".

Además, destacó que tendrán "un municipio más sostenible, sin vertidos al mar, con más zonas verdes y con agua regenerada para la agricultura y la jardinería gracias a la inversión que se está realizando actualmente de 40 millones en la mejora del sistema de saneamiento y construcción de depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales. A esto sumaremos que el agua regenerada para la agricultura y ganadería. Agua desalada para no afectar a los acuíferos".

Regalado comentó que una de sus virtudes es escuchar y su defecto es que le gusta hacer las cosas bien: "Eso me lleva a exigirle a los demás. Debemos seguir mejorando y avanzando". Además, dejó un mensaje claro: "Si piensan qué con denunciarnos, rayarnos los coches y decir mentiras vamos a dar un paso atrás, están muy equivocados", sentenció.

De su equipo, Regalado destacó la ilusión: "Esto es una familia, es más que un partido político, es el #equipoRegalado y eso es lo que me hace tener muchas ganas y mucha más ilusión para seguir adelante. Es un equipo de 18 mujeres y 17 hombres de todos los barrios de nuestro municipio y de los que estoy muy orgulloso. No estaría aquí si no es por ellos, somos Granadilla de Abona".

El equipo que acompañará a José Domingo Regalado en la lista de CC a Granadilla de Abona está formado, entre otros, por María de la O Gaspar (2), María Candelaria Rodríguez (3), María Concepción Cabrera (4), Marcos José González (5), Eudita Mendoza (6), Rubén García (7), Raquel Morales (8), Carlos Abisamel Díaz (9), Ramón Fredi Oramas (10).

Impulso del Centro de Mayores de El Médano

Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció que impulsará desde el próximo gobierno insular el Centro de Mayores de El Médano: "Se cedieron los terrenos por parte del Ayuntamiento y se firmó el convenio con el anterior gobierno de CC con Carlos Alonso, y lo que ha hecho el PSOE es dejarlo morir. No han hecho nada en estos años".

Además, Rosa Dávila se comprometió a poner en marcha un plan de inversiones en infraestructuras culturales en Granadilla de Abona para que infraestructuras como el Auditorio sea una realidad: "Esto es muy importante ya que el municipio carece totalmente de estas infraestructuras. Aquí es cuando vemos el sectarismo con el que ha gobernado el PSOE en el Cabildo en estos cuatro años, priorizando inversiones en los municipios gobernados por su mismo signo político".

La candidata nacionalista, además, aseguró que reactivará el proyecto del Paseo Marítimo en la costa de El Médano, "otro proyecto con el que o se ha hecho nada, se ha dejado morir, perjudicando a los vecinos y vecinas de Granadilla".

Asimismo, prometió impulsar políticas que mejoren el tema de la vivienda en el municipio. Concretamente, anunció que en el programa de gobierno de CC contemplan la puesta en marcha de un plan insular de adquisición de vivienda vacía destinada al alquiler social con una aportación de, al menos, 40 millones de euros durante el mandato.

Además, pondrán en marcha un Plan de Rehabilitación Integral de Viviendas con el objetivo de mejorar unas 500 viviendas. Este plan contará con una dotación inicial de 5 millones de euros que podrán ser ampliables en función de la demanda con el objetivo de mejorar la habitabilidad, seguridad y accesibilidad, explicó la candidata.

Dávila destacó "el gran equipo que hay en Granadilla y la fortaleza del proyecto nacionalista en el municipio": "Nuestro partido representa a todos, independientemente de si es un municipio pequeño o grande, si ha nacido aquí o fuera. Por todas esas personas son por las que trabajamos día a día y por la que José Domingo y su equipo trabajan en Granadilla".

Sobre José Domingo Regalado dijo que es "una buena persona, un hombre que destaca por la seriedad, cercanía, responsabilidad y honestidad como valores fundamentales a la hora de trabajar, pero especialmente la virtud de hacer equipo, ya que sólo con el impulso colectivo se pueden sacar los proyectos adelante".

"Granadilla estaba hundida por culpa del PSOE, pero hace seis años la situación cambió. Gracias a José Domingo y a su equipo humano, el municipio es otro porque su principal motivación es la de servir a los ciudadanos", aseveró. "Gracias al trabajo del alcalde y su equipo, Granadilla ahora crece en empleo y economía, es un municipio vivo y joven que está lleno de esperanza y de futuro", dijo Dávila.

En este sentido, hizo una llamada a la movilización para que el sur de Tenerife y Canarias "vuelva a teñirse de nacionalismo". "Necesitamos una Canarias y una Tenerife fuerte, nacionalista y con ganas de avanzar", resaltó.

Por ello, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife hizo una llamada a la movilización de "todas y cada una de las personas del partido y del municipio para volver a gobernar en Tenerife y en Canarias. Tenemos que movilizarnos calle a calle y barrio a barrio".