La Victoria saca un 10 en transparencia

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo anuncia que ha obtenido un a puntuación de diez en transparencia, «la mayor calificación posible por la difusión eficiente y clara de todos aquellos datos relativos al funcionamiento de la administración local». Esa ha sido la valoración en el informe anual que hace unos días publicó el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones informativas de un total de 335 instituciones y entidades públicas del Archipiélago.

Para el Gobierno de Juan Antonio García Abreu (PSOE), esta calificación «refleja el trabajo constante desde el Consistorio victoriero por mejorar año a año su nivel de transparencia». El informe ahora publicado corresponde al análisis del ejercicio 2021, donde se alcanza la máxima nota, un 10 sobre 10, «pasando en tan solo 6 años del suspenso con una nota de 1,85 obtenida en 2016 al actual sobresaliente dentro del Índice de Transparencia de Canarias». El Ayuntamiento también mejora sus resultados respecto a 2020, subiendo un 0,07, si bien mantiene el sobresaliente desde el año 2019.

García Abreu agradece la labor del personal municipal, su esfuerzo y su colaboración para garantizar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, «ya que, sin duda, han contribuido a estos buenos datos, que son el reflejo de una gestión municipal eficiente, cercana, clara y accesible».

Las puntuaciones del Índice de Transparencia de Canarias reflejan la calidad de los portales de transparencia de las instituciones y entidades públicas, con puntuaciones que van del 1 al 10. Las evaluaciones se elaboran desde 2016 y permiten conocer cómo las instituciones y entidades públicas de esta comunidad autónoma cumplen con sus obligaciones informativas en sus portales de transparencia.

El portal victoriero se encuentra habilitado para la consulta de todos aquellos vecinos y vecinas que lo deseen en la página web del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. «Seguiremos en la misma línea de trabajo y compromiso, no sólo para seguir manteniendo esta nota, que es un valioso indicador, sino porque no concebimos otra forma de trabajar que no sea con la máxima apertura y transparencia», concluye el alcalde.