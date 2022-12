«Habría que apostar por el túnel entre La Victoria y Candelaria»

Tras un inicio complicado, ¿despedirá el Ayuntamiento victoriero el mandato con una mejor salud financiera?

Sí, partimos de una situación complicada y recientemente aprobamos el presupuesto de 2023, donde se terminarán de pagar tres de los cuatro préstamos que teníamos pendientes. Se pudo liquidar toda la deuda, pero consideramos prioritario destinar los recursos que teníamos en los bancos a resolver muchas de las necesidades del municipio. Nos quedará por pagar sólo el préstamo que CC y PP pidieron en 2019, meses antes de las elecciones, para asfaltar deprisa y corriendo. A finales de 2023, nos quedará sólo una deuda bancaria en torno a 600.000 euros. Hemos ido reconduciendo económicamente este ayuntamiento, con ayuda también de la gran cantidad de subvenciones logradas de otras administraciones. Así que estamos contentos.

¿El presupuesto de 2023 es el más alto de la historia local?

Sí, con 9,6 millones de euros es el más alto. Pese a que no se incluyen algunas inversiones plurianuales previstas como los 4,6 millones para el nuevo auditorio. Esas cuentas incluyen también el esfuerzo importante, de unos 380.000 euros, para saldar esos tres de los cuatro préstamos pendientes que nos encontramos en 2019.

¿Qué proyectos ilusionan más para esta recta final de mandato?

Tenemos la residencia de mayores prácticamente terminada y estoy ilusionado con que comiencen proyectos muy importantes para el municipio como el auditorio municipal, el edificio de aparcamientos junto al ayuntamiento, la remodelación de la zona de La Pólvora, la rotonda de la carretera general y esperemos que también seamos capaces de iniciar la licitación de la escuela infantil, cuya primera piedra se puso hace 41 años.

¿Qué se hará en La Pólvora?

La idea es ganar espacio, abrir esa zona para evitar que sea un cuello de botella. La calle será más amplia y accesible, y habrá una plaza con un quiosco y dos locales en la planta baja, de los que uno será para los taxistas.

Empezaron el mandato con apenas tres calles con red de saneamiento, ¿se ha avanzado algo en alcantarillado?

Sí, estamos contentos porque hace apenas un mes se firmó el acta de replanteo de la segunda fase de Carretera Vieja, donde habrá saneamiento. Será desde el bar Cadena hasta el límite con Santa Úrsula. Las obras están en marcha y seguimos planificando nuevas zonas entre 2022 y 2025. También hemos presentado varios proyectos a fondos europeos.

¿Cuándo comenzará a construirse la depuradora de aguas residuales?

Entre 2024 y 2025 empezará a ponerse en marcha. Ya es una realidad, pero hay que entender que es un proyecto diferente al que nos opusimos. Será una depuradora moderna, completamente cerrada, y con una instalación anexa para que el agua regenerada pueda beneficiar a los agricultores y también al resto del municipio en cuestiones como riego de jardines. No tendrá nada que ver con aquella depuradora a la que dijimos no.

Renovar la red de agua potable costará 20 millones de euros, ¿han comenzado ya?

Sí, en el presupuesto hemos fijado algunas partidas para eso. Pronto comenzará el Plan de Asfaltados, probablemente después de Navidad y Reyes. Previamente hemos ranurado esas vías y hemos cambiado las tuberías de agua para evitar dañar el nuevo asfalto en el futuro. Además, se ha soterrado la tubería de fibra óptica. También tenemos dos proyectos presentados a fondos europeos para renovar la red de agua potable. Sólo actuar en dos calles nos supone 1,5 millones de euros. Esperemos que lleguen esos fondos para poder seguir mejorando. Es una asignatura pendiente. En este mandato renovamos todo el alumbrado público y legalizamos los cuadros eléctricos, e instalamos casi mil placas fotovoltaicas. Después de eso, toca ponernos con la red de agua.

¿La Victoria se había quedado atrás en muchos aspectos?

El municipio se había quedado atrás en un montón de cosas. La residencia de mayores, la biblioteca, la escuela infantil, la rotonda... son proyectos que debían estar ejecutados antes de 2019 y nos ha tocado desbloquearlos. Había muchas cosas atascadas y nos ha tocado a nosotros ponernos a trabajar para poder equipararnos a los municipios colindantes.

¿Cuándo abrirá a residencia de mayores?

Ese es uno de mis grandes objetivos y estoy contento. La obra está prácticamente terminada, a falta de remates y del mobiliario, que ya está licitado. Tenemos las plazas concertadas con el Cabildo y confiamos en que se pueda poner en marcha el año próximo. Desde que podamos, no vamos a perder ni un segundo. Es una reivindicación histórica.

¿El nuevo auditorio será la mayor obra en la historia local?

Sí, será la de mayor coste, con 5,3 millones de euros, incluyendo el desmonte de la parcela. Y me atrevo a asegurar que este mandato ha sido el de mayor inversión de la historia de nuestro municipio. Estoy seguro. Son muchos millones de euros: 5,3 en el auditorio, 1,8 en la Carretera Vieja, 1,5 en el aparcamiento; más de 400.000 euros en la rotonda, más de 300.000 euros en La Pólvora, 600.000 euros para el plan de asfaltados, más de 750.000 euros en las canchas del instituto, 900.000 euros para la plaza, 400.000 euros para el parque infantil, la biblioteca, la residencia, la mini residencia, los planes de empleo, el alumbrado Led, las placas fotovoltaicas, los puntos de recarga, los nuevos vehículos... estaremos en torno a los 20 millones de euros. Y eso es mucho para nosotros, que tenemos un presupuesto de 9 millones.

¿Qué objetivos plantearía para el próximo mandato?

Nuestro principal objetivo es y seguirá siendo la atención a las personas, desde los más pequeños hasta los mayores. Pero en cuanto a obras, queremos mejorar las instalaciones deportivas construyendo un nuevo pabellón y, sobre todo, abrir nuevas vías. Hace mucho que no se construyen y hace mucha falta: la transversal de La Resbala a Acentejo; una vía paralela a la carretera general, que también nos permitiría ejecutar la primera promoción de viviendas públicas de la historia local, y vías auxiliares para colegios como el de Santo Domingo.

¿Las colas de la TF-5 son un freno al desarrollo de La Victoria de Acentejo?

Está claro que la TF-5 sigue siendo el gran trabajo pendiente, pero cuando se le ponga remedio, aunque nos beneficiará, debemos ser prudentes respecto al desarrollo de nuestro territorio. Podemos crecer de forma gradual, de una manera ordenada y equilibrada. Creo que, tal y como anunciaron esta semana los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, se han dado pasos. Ya hay proyectos, pronto habrá licitación y espero que más pronto que tarde empecemos a ver soluciones. Con unas vías desatascadas, la gente querrá vivir en el Norte. Aquí hay calidad de vida y gran cantidad de servicios. Con comunicaciones rápidas, estoy seguro de que los pueblos de esta zona creceremos. Lo fundamental es que se ponga fin a las colas que sufrimos en los últimos 40 años y los problemas de salud que acarrean. Desde la administración, y sabiendo lo que se tarda en redactar y poner en marcha un proyecto, creo que el trabajo se está haciendo. Ojalá todo pudiera ir más rápido, pero si desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias son capaces de sacar esas licitaciones que están previstas antes de que acabe el mandato, yo les daría un aprobado.

¿Ve viable que se construya el túnel para unir Norte y Sur a la altura de La Victoria?

Existe la propuesta de hacer un túnel entre La Victoria de Acentejo y Candelaria. En la Fecam nos presentaron esa idea de túnel que salía desde la zona del campo de fútbol de La Victoria y llegaba a Caletillas. El recorrido se completaba en seis minutos. Si ese paso para unir el Norte y el Sur en seis minutos es viable, habría que apostar por ese túnel.

¿Es una propuesta privada?

Sí, fue una propuesta privada, pero con el objetivo de que fuese asumida por todas las administraciones públicas y se incluyera en los planeamientos y en los planes de financiación. Creo que hay que abrir ese melón y hablarlo. Sé que hay muchos frentes abiertos y que ahora mismo se apuesta por la variante de La Laguna y por el tercer carril de la TF-5. Sin embargo, me parece que esto habría que tenerlo en el horizonte para conectar de manera soterrada la isla, como ocurre en Madeira, por ejemplo. Ese túnel sería un proyecto maravilloso. Un gran proyecto de futuro para que lo trabajen desde el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Nosotros como ayuntamiento no pondríamos ninguna pega a eso. Estaríamos encantados de la vida. Conectarnos en seis minutos con el Sur nos daría, además, un gran incentivo económico porque pondría nuestro paisaje y nuestros restaurantes y guachinches más al alcance de los turistas. Sería un plus brutal para nosotros.