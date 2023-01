La Orotava elabora 570 metros de roscón de Reyes y bate el récord de Canarias

La Orotava elaboró este miércoles 4 de enero de 2023 un roscón de Reyes de 570 metros de longitud, formado por 700 piezas que permitieron repartir unas 5.600 porciones en una tarde que quedará para el recuerdo. Esos 570 metros de dulce relleno de crema pastelera han permitido superar en 20 metros al roscón que el pasado 17 de diciembre se elaboró en la Villa de Moya, en Gran Canaria. El de La Orotava ya es oficialmente el mayor roscón de Reyes de Canarias y uno de los más grandes de España y de Europa.

La iniciativa de elaborar este enorme dulce, impulsada hace 11 años por el área de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de La Orotava, tiene también un fin solidario, ya que cada porción sirve para recaudar donativos a beneficio de Cruz Roja Española para ayudar a las familias más necesitadas de la zona. El Ayuntamiento villero invierte unos 14.000 euros en la compra de los ingredientes y en la organización del acto.

El trabajo de elaboración está a cargo de la Panadería Jovita y de la pastelería Manobuena, que han dedicado muchas horas y han tenido que paralizar momentáneamente su producción para poder preparar un dulce de 1.700 kilos. Algunos de sus ingredientes fueron 1.200 kilos de crema pastelera, 300 kilos de harina, 20 kilos de levadura fresca, 15 litros de clara y 5 litros de yema de huevo, 15 litros de zumo de naranja, más de 150 kilos de fruta confitada, 50 kilos de naranjas, además de margarina, canela, azúcar, vainilla, agua, leche y limón, entre otros.

Desde los 100 metros del primer roscón de Reyes elaborado en 2012, La Orotava no había dejado de superarse, pese a las dificultades de los últimos años. Fue precisamente en el año 2020, justo antes de que el Covid pusiera el mundo patas arriba, se batió el récord local de 310 metros. Pulverizado con creces este miércoles.

La jornada festiva se cerró este miércoles en La Orotava con el reparto de unas 5.600 porciones de un roscón de unos 1.700 kilos de peso, dividido en unas 700 piezas

Los más afortunados pudieron encontrar algunas de las sorpresas y regalos, donados por comercios de La Orotava, en el interior de este dulce solidario. En el entorno de esta zona comercial de la avenida Emilio Luque se vivió una ambiente muy festivo gracias a las actuaciones musicales de Miss Music Band, El Coyote Cojo y Dj Richard, y la aparición de algunos personajes de dibujos animados.

El roscón de Reyes comenzó a repartirse antes de lo previsto, en torno a las 16:45 horas, para evitar que siguiera creciendo la cola de personas que se habían reunido en la zona. Pese a que acudieron miles de personas, la espera máxima para acceder a una porción de roscón y un vasito de chocolate caliente fue de entre 20 y 30 minutos. Entre el público, muchos vecinos y vecinas de La Orotava, pero también turistas y tinerfeños llegados desde localidades tan lejanas como Arona, Santa Cruz o Buenavista del Norte.

Personas como Tere Sosa, de Santa Úrsula, quien no dudó en afirmar que «este roscón de Reyes es lo mejor que hay. Ni regalos ni juguetes ni nada. Esto es lo mejor de las fiestas». Carlos, del barrio orotavense de La Perdoma, disfrutaba por primera vez de este acto: «Es pecado mortal, pero antes no había podido venir por cuestiones de trabajo, pero me tocó librar y dije: vamos todos para allá. Es una iniciativa preciosa que atrae a mucha gente del pueblo y allende los mares». Junto a este villero, Nieves, Charo y Marga también asistían por primera vez y no escatimaban elogios para el roscón y sus autores.

Se repartieron más de 500 litros de chocolate caliente en vasitos para acompañar las porciones del roscón

Para que todo saliera bien, Cruz Roja movilizó a un equipo de más de 20 voluntarios a los que se sumaron 13 colaboradores de la pastelería Manobuena, además de personal municipal y de Protección Civil. El presidente comarcal de Cruz Roja en el Valle de La Orotava, Heliodoro González, resaltó que esta tradición es «muy importante» para la entidad y para las familias que peor lo están pasando: «Todavía hay muchísima demanda de la población, aunque la situación ha mejorado tras la pandemia, sigue habiendo gente muy necesitada». Con este roscón, llegarán fondos que servirán para ayudar a muchas familias con escasos recursos y, en especial, a la población infantil.

Entre los asistentes, el vicepresidente insular, Enrique Arriaga, quien valoró «la gran cantidad de gente que se reúne en este acto fantástico y la solidaridad de todos los que participan. Hemos felicitado a la organización porque es algo muy bonito, y más en estas fechas». A su lado, la consejera Concepción Rivero y el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, quien celebró esta oportunidad de «disfrutar del roscón y de La Orotava».

El reparto de las porciones es sólo la parte final de un trabajo duro en la Panadería Jovita, donde prácticamente han parado la producción durante dos jornadas para centrarse en el roscón. También en la pastelería Manobuena, que trabajó durante la noche previa para «elaborar más de 1.200 kilos de crema pastelera y durante todo el día para montar las 700 piezas roscón», según indicó Carmen Sosa. Colaborando, voluntarias como Mary Rodríguez, afanadas en cortar y repartir generosas porciones, «con la idea de poder llegar a casi 6.000 personas».

El edil de Comercio, Felipe David Benítez, afirmó que «este acto se ha convertido en un referente de la Navidad en Tenerife, sabemos que viene mucha gente de otras localidades porque es algo que sólo se hace aquí. Fuimos los pioneros, en Moya nos imitaron, y hemos hecho el esfuerzo este año para no quedarnos atrás y seguir siendo los primeros». El roscón es el atractivo que ayudó a que las calles del centro de La Orotava se llenaran de gente «que también puede buscar en nuestro comercio esos últimos detalles. Es una iniciativa genuina y una campaña muy potente, que también nos da promoción exterior».

El alcalde, Francisco Linares, no ocultaba su «satisfacción plena» por el éxito de una iniciativa que «consolida su edición número 11, bate el récord de tamaño y de porciones repartidas, y atrae a gente de todas partes de la isla, lo que supone un revulsivo económico para el comercio local en un día clave de la campaña de Reyes». Linares cree que ahora hay que ir paso a paso. Recordó que «empezamos con 100 metros hace 11 años, ahora hemos llegado casi a 600, quién sabe si dentro de unos años ya estaremos hablando de mil metros, todo un kilómetro de roscón». Por si había alguna duda, el alcalde dijo que la continuidad de este acto está «institucionalmente garantizada para siempre».

En el horizonte queda el récord Guinness, que en la actualidad corresponde a la localidad mexicana de Tizimín. El 6 de enero de 2020 este municipio de Yucatán batió el título de récord del mayor roscón de Reyes del mundo, definido por Guinness World Records como «la línea de panes más larga del mundo»: 7.370 porciones que sumaron una longitud de 3.009,65 metros.