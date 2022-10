El PP solicita el rescate de 50 de las 200 licencias de taxis de Puerto de la Cruz

El Partido Popular de Puerto de la Cruz considera que se dan «las circunstancias técnicas y económicas oportunas para que desde el Ayuntamiento de la ciudad turística se requiera al Cabildo Insular de Tenerife para que financie el rescate de no menos de 50 de las 200 licencias de taxis del municipio, siguiendo el ejemplo de lo acontecido en Santa Cruz de Tenerife». Una propuesta que ha causado sorpresa en el Gobierno local (PSOE-ACP), que a través del alcalde socialista Marco González ha respondido que «ese planteamiento puramente político debería debatirse primero en la Mesa del Taxi».

Los populares recuerdan que actualmente Puerto de la Cruz cuenta con 199 licencias de taxis, «que deben dar servicio a los 30.000 habitantes de derecho y al máximo de 20.000 turistas que podemos alojar, más aproximadamente unas 2.000 personas que vienen al municipio a trabajar. Por lo que estamos hablando de que cada día en el municipio pueden existir unos 50.000 potenciales usuarios del taxi como máximo».

El PP señala que «las ratios recomendables de taxi por habitante para ciudades turísticas oscilan entre 2,5 y 3,5 taxis por cada 1.000 habitantes, por lo que en Puerto de la Cruz, el número ideal de licencias estaría entre 125 y 175». Por ello, los populares consideran que su propuesta de rescate, con el apoyo económico del Cabildo de Tenerife, permitiría tener un sector del taxi más sostenible. Para lograrlo, propondrán la formalización de un convenio entre ambas administraciones para reajustar el servicio público en Puerto de la Cruz y que, mediante el correspondiente estudio económico elaborado por el Ayuntamiento, determine el importe total del rescate y la cuantía que deba asumir el Cabildo.

El presidente del Partido Popular en la ciudad turística y también concejal, Ángel Montañés, señala que «es necesario aportar estabilidad económica a un colectivo que lo ha pasado muy mal durante la pandemia y que le permitirá mirar al futuro con cierto grado de optimismo. Ese futuro convenio con el Cabildo podría suponer la primera piedra para materializar una demanda histórica del sector».

Para el Gobierno local (PSOE-ACP), la prioridad es ahora consensuar la ordenanza del sector

Marco González adelanta que la propuesta será enmendada en el pleno previsto para este lunes, a las ocho de la mañana, «porque entendemos que donde se deben debatir estas cuestiones es en la Mesa del Taxi y no directamente en el pleno, sin escuchar al sector». El alcalde socialista entiende que la prioridad actual es aprobar la nueva ordenanza del sector del taxi en la ciudad, «que se elabora de forma consensuada con los colectivos de taxistas», y considera que el sistema de turnos y libranzas instaurado tras los peores momentos de la pandemia permite mantener un servicio eficiente para la ciudad y rentable para los taxistas.

En la actualidad, los taxis portuenses tienen unos turnos de trabajo y descanso asignados por el Ayuntamiento. «Un sistema que tardó en aplicarse porque se quiso hacer con toda la seguridad jurídica y, al manos hasta el momento, no ha generado ningún conflicto, al margen de algunas quejas puntuales y personales de profesionales que por ejemplo rechazan no poder hacer excursiones en los días en los que no les toca trabajar», recalcó el alcalde.

Para Marco González, «la prioridad es la modificación de la ordenanza municipal del taxi y, al menos de momento, ningún colectivo del sector ha mostrado interés en abrir el debate sobre el rescate de licencias, que por la experiencia vivida en Santa Cruz de Tenerife sabemos que es un proceso complejo y muy lento». Que daemás tiene un coste importante. En la capital chicharrera, el Cabildo se ha comprometido a financiar en torno al 40% del coste del rescate de unas 150 licencias entre 2023 y 2025, valoradas en unos 4 millones de euros.

El estudio de viabilidad del sector, encargado y financiado por el Ayuntamiento portuense, sí reconoce que sería posible prescindir de algunas de las 200 licencias existentes. Sin embargo, para el Gobierno local, mejorar el sistema de turnos y descansos podría ser una mejor alternativa de futuro.