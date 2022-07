«Pese a las dificultades, demostramos que la cultura era segura»

¿Se recupera el turismo?

Las cifras, aunque aún no son oficiales, nos hablan de estuvimos en junio por encima del 70% de ocupación y eso es muy positivo, ya que suele ser un mes complicado. Las cifras y las sensaciones son buenas. Uno ve lo que ocurre en las calles de Puerto de la Cruz, que pasaron de aquel silencio absoluto del confinamiento a una ciudad muy viva y activa, que no sólo está llena de turistas sino que también ha recuperado ese turismo interior, que había dejado de venir al Puerto durante años.

En 2019 tocó correr; en 2020 y 2021 las impidió el Covid, ¿serán las de 2022 las Fiestas de Julio que querría organizar?

Estas también se han tenido que preparar deprisa y corriendo. No hemos tenido demasiado tiempo. Hace 3 ó 4 meses nadie sabía qué podía pasar y estas fiestas, normalmente, se preparan de un año para otro. Sin embargo, hemos afrontado el reto de generar espacios nuevos y de poner en valor todo eso que nos diferencia.

Tras las Fiestas de Julio, llegará el Carnaval de Verano...

El calendario de actos y eventos de esta ciudad demuestra que hemos apostado por la cultura como un valor diferencial. No hay tiempo para el descanso porque queremos dar la oportunidad a los que nos visitan de disfrutar de todas las experiencias que podemos ofrecer. Nuestra apuesta por una ciudad viva y atractiva para la inversión cultural queda clara con el Cook Music Fest, el concierto de Pet Shop Boys, Jazz y Más y otros muchos eventos que vendrán antes del carnaval, como el Phe.

La apuesta por los actos culturales en pandemia le costó críticas, ¿se arrepiente de algo?

Volvería a hacer lo mismo pero aún más convencido. Es verdad que fueron momentos muy complicados y difíciles. Aún persiste, en parte de la oposición, esa falta de respeto a la cultura, de la que se habla de forma despectiva como fiestita. Y ha sido un elemento clave que ha hecho que la ciudad despierte. Cuando no se celebraba nada, aquí hemos tenido una actividad que ha reforzado la marca. Todo el mundo habla de Puerto de la Cruz en positivo y nadie entendía por qué, cuando la mayoría de los ayuntamientos de Canarias cancelaban todo, aquí se hacían cosas. Ha sido un trabajo en equipo, muy costoso, que podría haber salido mal. Pudo tener una repercusión negativa en mi carrera política, pero estaba muy convencido de que tenía que ser honesto con mis principios, con mi decisión de que el área de Cultura dependiera de la Alcaldía y con mi modelo de ciudad: un ecosistema cultural y creativo. En los momentos más complicados, Puerto de la Cruz encontró una oportunidad. Más allá del bien que hace la cultura a la vida de las personas, también nos ha convertido en un lugar atractivo para la inversión privada en el ámbito cultural. Es un sector en el que los empresarios arriesgan mucho y también generan economía. Había compañeros con más experiencia que me recomendaban que no arriesgara, que me estuviera quieto, pero haciendo encaje de bolillos, y pese a las dificultades, logramos demostrar que la cultura era segura y que el sector cultural era igual de serio y riguroso que otros. Y lo logramos sin endeudarnos y manteniendo un municipio saneado. Un aplauso gigante para los que nos ayudaron y, en especial, al público.

¿Cuántos proyectos de renovación hotelera hay en marcha?

Estamos en un momento clave para la inversión. Hay muchas miradas puestas aquí y cada semana se abren negocios nuevos. Por muy ambicioso que fuera, jamás habría podido imaginar que se iba a comprar el hotel Martiánez, que se iba a renovar el hotel San Telmo, que estaría el proyecto del hotel Taoro, que se iba a adquirir y renovar el hotel Miramar o que habría proyectos para el hotel Los Príncipes, Turquesa, el Botánico, el Semiramis... creo que todo tiene que ver con haber removido los cimientos de la ciudad. Ha llegado una nueva era a Puerto de la Cruz. Nuevos tiempos. Por eso pido que rememos todos en la misma dirección y que dejemos de hablar del Puerto en pasado.

«No hemos abandonado el proyecto de la infraestructura portuaria»

¿Cuándo se retomará la obra del hotel Taoro?

Ya hemos hecho una ordenanza provisional para poder desarrollar esa obra. Esperamos que en los próximos meses, antes de octubre, la veamos en marcha.

¿La piscina está en plazo?

Vamos bien. Es una obra compleja, pero estamos detrás para poder convertir esta instalación en la piscina de Tenerife. Que permita la práctica deportiva a los portuenses y a nuestros clubes, pero que sea referente insular. Ya trabajamos en el convenio.

¿Se terminará en el mandato?

No lo sé. No trabajo para el corto plazo. Tengo las luces largas, no las cortas, así que pienso en la continuidad. Lo que deseo es continuar en este cargo, ser reelegido en 2023 para poder tener un mandato sin pandemia de Covid, sin crisis de Thomas Cook y sin episodios como los sufridos. Pese a todo, estoy orgulloso de lo que hemos conseguido para la ciudad, que creo que ahora es un polo de atracción para un desarrollo que traerá consigo bienestar social.

¿Habrá solución para el edificio Iders?

Siempre he dicho que iba a decir la verdad y que no podría saldar jamás la deuda moral que tenemos con los propietarios del Iders. No podemos rebobinar la cinta 30 años atrás, pero sí podemos darle al play y seguir trabajando. Los pasos que se han dado, con el decreto de ruina inminente, tienen unas consecuencias en el ámbito de la seguridad. Pero no hay que olvidar el trabajo social en un inmueble en el que había 70 personas y ahora se ha resuelto el desalojo de unos pocos que habían mostrado resistencia. Se les ha dado una alternativa de vida. Abrimos tres caminos: el social, el urbanístico y el de los propietarios que necesitan recuperar sus viviendas. Y creo que no hemos fallado. Hay una hoja de ruta y espero que los propietarios no estén condenados a pasar 30 años más sin sus casas. Se ha iniciado el proceso de notificación, que es muy complejo, pero tenemos herramientas y queremos soluciones.

¿La antigua estación de guaguas es la mejor alternativa al Parque San Francisco?

No pensamos en poner una primera piedra antes de las elecciones. No hemos olvidado el antiguo Parque San Francisco, pero no vamos a poner en riesgo un BIC, como la iglesia de San Francisco, para poner en marcha un proyecto de 24 ó 25 millones de euros con un aforo de apenas 500 ó 600 personas. Este proyecto se inició mal y no es culpa nuestra. Hay muchos condicionantes y problemas. Nadie renuncia a nada, sólo queremos ser más ambiciosos. Los que no defendieron la cultura en los momentos más complicados, ahora hacen una defensa banal de algo que, por aforo, impide generar una gran programación cultural porque no sería rentable. Hay otras alternativas y creo que hay que abrir ese debate porque es una oportunidad. Si se explica bien, se entenderá. Se gana mucho más de lo que se pierde.

¿La playa de Martiánez es una espinita clavada?

No podemos resolverlo todo en un mandato. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Firmamos el convenio, que no existía. El impacto ambiental caducó, y era improrrogable, y hemos seguido trabajando. La prórroga del estudio de impacto está en ejecución. El proyecto no se ha abandonado.

¿Algún avance con el muelle?

Hemos seguido el procedimiento. Tampoco hemos abandonado el proyecto de la infraestructura portuaria, porque es mucho más que un muelle. Hablamos de un proyecto en tierra y en mar. Ese sueño para Puerto de la Cruz requiere esas dos partes, pero son procesos administrativos lentos. Estamos a la espera de ese anexo del PMM y del estudio de impacto ambiental. Para evitar debates estériles, tenemos que seguir dando pasos. Yo no concibo esa infraestructura sin capacidad de transporte de pasajeros. Cuando sea urbanísticamente posible, tocaremos todas las puertas para que sea un proyecto de futuro real.