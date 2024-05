Rosa Dávila, en clave Tenerife: el hotel de La Tejita, la moratoria turística, la ecotasa...

Durante los últimos meses, en las conversaciones de los tinerfeños son varias las palabras que, si no todas, la mayoría se han repetido en muchas ocasiones: ecotasa, moratoria turística, La Tejita... Sobre todos esos términos hablo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una entrevista para los Informativos de Televisión Canaria.

La presidenta del máximo organismo político de la Isla no eludió ninguno de los temas sobre los que fue cuestionada. La nacionalista se mostró directa y, entre otros temas, tuvo palabras sobre el plante de la alcaldesa de Granadilla tanto a la presidenta como a Fernando Clavijo, sobre el posible hotel que estará ubicado en Las Teresitas y sobre el modelo turístico que impera en nuestro archipiélago.

A continuación, un despiece de la intervención que tuvo Rosa Dávila en la cadena autonómica:

Ecotasa para acceder a los espacios naturales protegidos de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife confirmó que "el planteamiento es el mismo, que esté en vigor el 1 de enero de 2025", a pesar de aplazar la decisión final hasta el mes de septiembre. Esto se debe, cómo explica Rosa Dávila, a que "es importante que haya participación de las distintas organizaciones económicas y sociales, agentes y sobre todo de expertos para que nos indiquen cuál es la mejor manera de implantar la ecotasa en los espacios naturales protegidos de Tenerife".

Su puesta en marcha no nace de la noche a la mañana. Tiene unos "mecanismos" que llevan un proceso y, lo más importante, una regulación que indica la nacionalista que "tiene que hacerse en este plazo de tiempo". Siempre enfocados a que entre en vigor el primer día del próximo año. Esta ecotasa se decidió, como recuerda Dávila, con el apoyo de todos los partidos del Pleno a excepción de VOX. Del pago de esta tarifa quedarán excluidos todos los residentes de Tenerife.

Plante de la alcaldesa de Granadilla y el hotel de La Tejita

A principios del mes de mayo, la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, dio plantón a Rosa Dávila y a Fernando Clavijo en una reunión sobre el futuro hotel de La Tejita. La presidenta del Cabildo explicó lo sucedido y mantiene su apoyo al ayuntamiento: "No he tenido la oportunidad de hablar con ella. La alcaldesa nos dirigió una carta tanto al presidente del Gobierno de Canarias como al secretario de Estado de Medio Ambiente y a mí requiriendo esa reunión. Luego, nos enteramos por los medios de comunicación un día antes de que no iba a acudir a la convocatoria para intentar salvar La Tejita, un espacio con una gran carga simbólica. Seguimos abiertos a tener esa reunión y seguir colaborando con el municipio".

La compra del hotel de La Tejita está tasada en unos 20 millones de euros, y Rosa Dávila aseguraba que, "sin lugar a dudas, pondríamos los recursos que entendemos que podemos poner, al igual que lo ha expresado el presidente del Gobierno de Canarias". A pesar de esto, los primeros pasos los tienen que dar desde el consistorio de Granadilla, ya que "tiene en su planeamiento contemplado ese inmueble y debe negociar con la otra parte, la propiedad, esa parcela". ¿El objetivo? "Ampliar el marco de la protección a ese ámbito de La Tejita y renaturalizar la zona".

A pesar de esto, la parcela podría cambiar de valor tras las sentencias positivas que ha experimentado, como bien ha apuntado la presidente, que ha tildado de "precipitado" el predecir con cuanto podría ayudar el Cabildo a la compra de los terrenos. Además, ha reafirmado el apoyo del organismo político que preside con el fin de "rescatar esa parcela que está colindante a un espacio natural protegido".

Cuestionada sobre si el origen de ese dinero saldría del presupuestado para el Circuito del Motor, Dávila recuerda que esa decisión compete al Cabildo y a la Consejería de Hacienda. También apunta que su institución tiene recursos suficientes para poder afrontar la adquisición de esta parcela, al igual que el Ayuntamiento de Granadilla. Según la presidenta, Granadilla "tiene bastantes millones en remanente de tesorería, superior a los 60 millones de euros, con lo cual el propio ayuntamiento también podría abordar la compra".

Hotel de Las Teresitas, modelo turístico y moratoria

Dávila tilda sobre el proyecto de un hotel en Las Teresitas como "precipitado", pero compara dos de los modelos existentes en la Isla: "El modelo turístico que existe en el sur de Tenerife nada tiene que ver con el modelo de hoteles urbanos que existen en la capital. Por lo tanto, parece que está contemplado en toda la parte que tiene que ver con el planeamiento y le corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz hacer esa valoración".

En cuanto a la moratoría turística, Rosa Dávila mención la pasada Conferencia de Presidentes convocada por Fernando Clavijo, donde este fue uno de los temas a tratar: "Nosotros tenemos la experiencia de lo que ocurrió con la moratoria turística, pero hay mecanismos que pasan por la aplicación de la Ley del Suelo".

Esa ley recoge que todo suelo urbanizable sin actividad en los últimos cinco años puede pasar a rústico sin ningun tipo de indemnización a su propietario. La presidenta apunta que "los ayuntamientos pueden, en este momento, descalificar suelo en favor de la protección y pasarlos a rústicos". Además, apunta que esto permitiría recuperar "bastante suelo vinculado a la costa".

La presidenta del Cabildo apuesta por la renovación de los complejos turísticos, en detrimento de continuar construyendo neuvos hoteles: "Nosotros estamos trabajando en un turismo que sea sostenible y es fundamental no hablar de crecimiento, sino hablar de desarrollo turístico, de un modelo turístico que vaya acorde con las necesidades que tiene la población".

Rosa Dávila no escondió que, pese a que el número de desempleados está en sus cifras más bajas desde el año 2008, esto no va acorde a la calidad de vida de los tinerfeños. Esto se debe a que las condiciones laborales no permiten a los habitantes de Tenerife enfrentar su día a día en los ámbitos más básicos, como el poder acceder a una vivienda. La presidenta sostiene que "es muy importante que el modelo económico sea un modelo que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y de las personas que viven aquí en la isla de Tenerife".

Medidas de seguridad en los espacios neturales protegidos con mayor asiudidad de tránsito

Por último, Rosa Dávila fue cuestionada por el plan puesto en marcha durante el puente de mayo en los espacios naturales protegidos. Con la idea de controlar el acceso de vehículos a estas zonas, la presidenta destacó que "ha funcionado muy bien la colaboración entre Policía Canaria, Policía Local y Guardia Civil en los días de mucha afluencia".

Destacó "la movilidad" como uno de los principales problemas en estos lugares, y continúan "buscando soluciones para que haya un mayor control y vigilancia" tanto en Anaga como en Teno y Parque Nacional del Teide.