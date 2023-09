Se dirigía a ella con expresiones como "maldita perra, puta y desgraciada". Diego 'El Cigala' sometió a su exmujer a "malos tratos físicos, violencia psicológica y un férreo control económico y emocional" durante cuatro años para provocar en ella una "actitud de sumisión total", según el escrito de acusación que la víctima ha presentado en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) y al que ha accedido CASO ABIERTO.

La expareja de Ramón Jiménez Salazar pide para él 6 años y 8 meses de prisión después de que la jueza Raquel López Vizcaíno encontrara "indicios racionales bastantes de criminalidad" y decidiera sentarlo en el banquillo, acusado de tres delitos: maltrato habitual, vejaciones continuadas y un delito de malos tratos agravados por haberlos cometido en el domicilio familiar.

Clima de dominación

De acuerdo con el escrito de acusación, fechado el pasado 28 de julio, el cantante "desarrolló, de forma continuada, comportamientos de predominio y control (hacia la mujer), menospreciándola, vejándola, golpeándola y creando un clima de dominación", que provocó en ella "un estado permanente de temor y subyugación, lo que se tradujo en la ocultación de los episodios violentos a las personas que integraban su entorno más cercano, familiar y de amistad así como en un temor a formular denuncia".

En esa línea, El Cigala habría generado en su expareja, con la que tiene dos hijos de 5 y 6 años, "un temor constante a consecuencias como echarla de la casa, impedirle la entrada, que se relacionara con su familia y amigos y a ser golpeada por él", la mujer llegó a temer incluso por "su vida e integridad física".

Fiscalizaba sus gastos

Al igual que el fiscal, que pide una condena de cinco años de cárcel para El Cigala, la expareja del artista lo acusa de "ejercer un férreo control económico" sobre quien fuera su mujer, que dejó su trabajo y a su familia en Jerez para marcharse a vivir con el cantante a República Dominicana y cuidar allí de los niños mientras él desarrollaba su carrera artística.

"Como una forma más de dominación", el cantante "fiscalizaba los gastos y las cantidades de dinero de las que su exmujer podía disponer, llegando incluso a obligarle a abandonar el domicilio familiar tras sus enfados y a amenazarla con quitarle a sus hijos, lo que a ella le generaba una permanente sensación de angustia".

Atender la casa

Además, de acuerdo con su escrito de acusación, El Cigala "le dificultaba el desempeño de su trabajo con constantes exigencias de atender la casa que le impedían ser independiente. Restringir las relaciones familiares y aislarla, arrojar sus objetos personales e impedirle la entrada al hogar familiar son claros ejemplos y signos evidentes de la situación de violencia y malos tratos a la que la denunciante ha estado sometida durante la convivencia" con el acusado.

Tras estudiar las pruebas del caso, la jueza que lleva la investigación ya acusó al artista, en su último auto, de "asfixiar económicamente a su pareja, prevaliéndose de su superioridad económica y privándole del sustento económico para ella y para sus hijos, con el fin de someter la voluntad" de la mujer para que esta "se aquietara a sus peticiones".

Agresiones físicas

La expareja de El Cigala también lo acusa de agredirla físicamente durante más de tres años y destaca, en su escrito, cuatro episodios especialmente violentos: el primero de ellos tuvo lugar en una habitación del hotel Guadalete de Jerez, en 2017, durante una discusión por una supuesta infidelidad en la que, según el auto, el Cigala "le propinó una bofetada" a su entonces mujer.

Poco después, en agosto de ese mismo año, durante una pelea que la pareja tuvo en el aeropuerto de Punta Cana, él la "cogió por un brazo y la zarandeó fuertemente, mientras ella sostenía en brazos a su hijo menor de edad". La tercera agresión y la más grave, según la denuncia de la mujer, ocurrió en julio de 2019 en un hotel de Palafrugell (Gerona) cuando el cantante la habría "empujado y propinado golpes por todo el cuerpo".

"Problemas con las drogas"

La exmujer de El Cigala declaró que el artista tenía entonces "serios problemas con las drogas" y solían discutir por ese motivo. Durante una de esas peleas, en noviembre de 2020, él llegó a "agarrarla por el cuello".

A falta de fijar la fecha para celebrar el juicio, la magistrada ha decidido prorrogar la orden de alejamiento que el cantante tiene respecto a la mujer, cuya declaración es, según la fiscalía, "coherente y sin fisuras, extensa", y llena de "detalles esenciales sobre los hechos denunciados".

La expareja del artista le atribuye cinco delitos de malos tratos con agravante de parentesco: uno de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género y cuatro de maltrato en el ámbito familiar. La mujer añade en su escrito a la jueza que los "menosprecios, provocaciones y hostigamientos" de El Cigala le han provocado, a lo largo de los años, "un estado de miedo, ansiedad, angustia y desasosiego", la "han minusvalorado como persona y como mujer" y "han socavado su autoestima y moral hasta el punto de provocar un estado mantenido de estrés, estando cada vez más afectada y vulnerable".

El Cigala niega todos los hechos y ha presentado un recurso ante la Audiencia de Cádiz para evitar el juicio. Un equipo médico forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), perteneciente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cádiz, examinó al cantante para determinar si presenta los rasgos propios de un maltratador. Ante la doctora, el Cigala afirmó: "jamás en mi vida le he puesto una mano encima a la madre de mis hijos". Culpó a su expareja de los problemas en su relación e incluso aseguró que la víctima era él: "yo sufría maltrato psicológico (…) Cuando yo llegaba de un viaje quería un buen recibimiento, pero ella solo me hacía reproches, decía que no la llamaba y me amenazaba con destruir mi carrera".