Juan Pedro Calderón: "Hay que resolver los problemas de envío de productos al exterior"

¿Qué es AgnosPCB? ¿A qué se dedica?

AgnosPCB crea sistemas usando redes neuronales (inteligencia artificial) que, a través de una fotografía, es capaz de decirte donde están los errores en una placa electrónica en cuestión de segundos, y lo más importante: solo te indica los que son errores de verdad, los que importan. Pequeñas variaciones y defectos que no tienen impacto en el funcionamiento de la electrónica no son tenidos en cuenta. Esto es especialmente importante porque ahorra muchísimo tiempo a las empresas. Principalmente, estamos centrados en el sector de la electrónica, pero en los últimos meses hemos hecho una incursión en el de sector de la producción de elementos críticos en la industria.

¿Qué les aporta estar instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife?

Estar en las infraestructuras de PCTT ha sido una ayuda enorme. Hemos contratado ingenieros que orbitaban en los entornos del parque a lo que quizás nos hubiera resultado más difícil llegar de no estar en estas oficinas. Yo siempre digo que el ambiente aporta y el simple hecho de tomar café con ingenieros del IACTEC contribuye con mucho oxígeno y ayuda a pensar o afrontar las cosas desde otra perspectiva. Organizaciones como las del PCTT son fundamentales para generar inercia en las Islas y para conectar empresas de base tecnológica.

Y para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones, ¿qué pedirían?

AgnosPCB ha podido solventar el problema del envío de productos desde las islas Canarias a todo el mundo, pero actualmente no es un proceso eficiente ni barato. Desde la península es mucho más fácil, existe una limitación logística extra para las empresas de Canarias que el resto de las empresas españolas no sufren.

No pedimos un apoyo directo, pediríamos que se busque diversificar la economía canaria de verdad, y que se apueste por ello facilitando los trámites a las empresas. La pandemia demostró la fragilidad del modelo económico canario, otras comunidades tenían un soporte mayor frente a la adversidad, Canarias se vio altamente perjudicada en esta situación.

Y el presente creo que demuestra que aun con récords de afluencia de turismo, no da la sensación de que el impacto económico se reparta en la sociedad canaria. Se aprecia la influencia de presión poblacional, pero no una traducción directa en la calidad de vida. Todo esto obviamente es una opinión personal que pudiera estar claramente sesgada, pero es lo que observo en el entorno. Sin duda, son las administraciones públicas las que pueden facilitar el cambio de modelo y la tan mencionada “diversificación de la economía canaria” sin su acción, las empresas podemos aportar a nuestra isla pero no podemos determinar el cambio.

¿Cómo nace AgnosPCB?

La idea inicial nace durante mi estancia en Reino Unido, donde teníamos una empresa de manufactura de electrónica para robótica. Sabíamos de la necesidad existente en las empresas de electrónica de una máquina de inspección de la electrónica manufacturada que fuese rápida, y sobre todo adaptable. Empezamos con un prototipo para uso interno y al poco, lo lanzamos para pruebas realizadas por compañías con las que teníamos relación comercial. Tras ver el recibimiento de la propuesta, a finales de 2021 se crea AgnosPCB con su sede en Tacoronte y regreso a Tenerife para seguir desarrollando el proyecto desde la Isla.

Desde entonces, el crecimiento es sostenido y prácticamente exponencial. Tras lanzar la versión 1.0 del producto, que inicialmente era un paquete de software, tuvimos que desarrollar una estructura propia que permitiera fotografiar los elementos a inspeccionar con una muy buena calidad. Así que desarrollamos una plataforma de inspección con cámara móvil capaz de apreciar detalles minúsculos en las placas de electrónica. Esto nos permitió que corporaciones y empresas como Boston Dynamics, Apple, Intel o recientemente TSMC pasasen a ser clientes de AgnosPCB.

Creamos AgnosPCB en Tenerife, en Canarias, porque queremos aportar algo al archipiélago. Queríamos intentar que en las Islas se pudiera generar una economía no tan centrada en el turismo y servicios.

¿Quiénes forman Agnos?

Aparte de la oficina con la que inicialmente empezamos, alojada en el PCTT, tenemos un local donde desarrollamos todo lo relacionado con la plataforma robótica de inspección. Estamos creciendo mucho en el campo relacionado con la inspección visual de elementos industriales (no solo electrónica) donde creamos unidades AOI adaptadas a las necesidades de los clientes. Requerimientos muy específicos de sistemas que necesitan saber con rapidez y fiabilidad si hay algún problema con algún elemento en el producto final.

Además de las unidades AOI tenemos proyectos en desarrollo que usan Inteligencia Artificial para: vuelo autónomo de drones (en colaboración con 3DR.com) y navegación autónoma de USV (Uncrewed surface vessel). Embarcaciones autónomas/ no tripuladas esloras capaces de analizar el estado de la calidad del mar en las costas canarias. Son autosuficientes y pueden tomar decisiones propias en función del entorno.

¿Cuáles son los principales clientes de AgnosPCB?

Tenemos clientes en todos los continentes y de diferentes tamaños y para nosotros son todos igual de importantes, pero por mencionar algunos de los más conocidos internacionalmente Apple, Intel, Bosch, Teltonika, Boston Dynamics o la propia TSMC (el mayor fabricante de semiconductores del mundo).

Recientemente hemos estado en Taipei (Taiwan), en la sede de TSMC para abordar con los técnicos de la corporación las opciones existentes para seguir desarrollando una solución conjunta con ellos. Hace dos años todo esto no estaba ni en la hoja de ruta de AgnosPCB, por lo que estamos muy contentos de los progresos de la empresa.

Actualmente, son 210 empresas mundiales las que usan servicios de AgnosPCB para inspección visual de sus productos. Nos hemos podido adaptar rápidamente y sobre todo, dar respuesta a las peticiones de clientes de primer nivel tecnológico mundial. Es “curioso” pensar que la sede de AgnosPCB esté en Tacoronte y que desde Tenerife podamos hacer este tipo de cosas para el mundo, teníamos bastante claro que se podía hacer (o al menos lo íbamos a intentar), pero el resultado en tan poco tiempo, y que es fruto del duro y constante trabajo, no vamos a negar que nos resulta sorprendente y, aunque muchas veces la velocidad de la “ingeniería” del día a día no nos permite ver los logros alcanzados intentamos que todo AgnosPCB celebre los hitos mientras se vayan dando.