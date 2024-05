La Transvulcania se pone en marcha recuperando su esencia

La Transvulcania Adidas Terrex 2024 ya está en marcha. La prestigiosa prueba palmera fue presentada ayer en la emblemática línea de meta de Los Llanos de Aridane, en un acto en que se plasmó el objetivo de que los palmeros vuelvan a ser protagonistas de una carrera que recupera su espíritu y su identidad. La ceremonia de apertura, previa al inicio de la actividad de la feria del corredor donde ayer ya se comenzaron a entregar los primeros dorsales, fue emotiva y la ilusión del pueblo palmero por esta edición de 2024 se reflejaba en el rostro de los protagonistas.

Así, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular, señalaba que la alegría era enorme por poder «recuperar esa esencia» que consagró a Transvulcania como una de las grandes pruebas de trail running a nivel mundial y entregársela también de vuelta al pueblo «recuperando los recorridos originales que se habían modificado en años anteriores».

La Maratón vuelve a Tazacorte

«Sabíamos que era muy importante que la Maratón, por ejemplo, terminara de nuevo en Tazacorte y que se recuperaran los mismos trazados de antes porque es fundamental para la dinamización económica», indicaba Rodríguez, valorando también la importancia de «permitir que se pueda seguir la carrera desde los lugares donde en estos últimos años no se podía llegar, así vamos a poder participar todos los que quieran porque lo que se pretende es acercar de nuevo nuestra carrera a nuestra gente», concluía el presidente del Cabildo palmero.

Autoridades, organizadores y atletas, durante la presentación oficial de ayer. | | EL DÍA / El Día

El regreso de un mito

Miembro destacado del equipo Adidas Terrex, patrocinador de la prueba, es Luis Alberto Hernando. El burgalés, triple ganador de la ultra maratón de Transvulcania, reconocía el sentimiento «tan especial» que tenía en su regreso a una prueba a la que agradecía «todo» lo que le «ha dado» durante su trayectoria deportiva. «Siempre he tenido estas bonitas sensaciones cuando he podido venir a correr aquí a La Palma», dijo. «Esta carrera me ha aportado muchísimo y la idea de volver a participar en la Transvulcania que vivimos hace algunos años es muy emocionante porque esta carrera siempre ha tenido ese ambiente especial que sólo conseguía la gente palmera y que ha hecho de esta prueba una carrera diferente y única», finalizaba Hernando.

En esta edición serán cerca de 2.800 los corredores los que formarán parte de las cuatro pruebas que integran la programación competitiva de la Transvulcania Adidas Terrex y unos 600 niños que participarán en la Transvulcania Kids-Junior que se celebra mañana viernes regresando, también, a su lugar de origen en el Refugio de El Pilar.

El calendario arrancará hoy con la disputa del Kilómetro Vertical, que se pondrá en marcha a las 17:00 horas desde el Puerto de Tazacorte. Mañana será el turno de la Transvulcania Kids-Junior, quedando el plato fuerte para el sábado con la disputa de las tres modalidades de esta edición de la prueba: la Media Maratón (con salida a las 7:30 desde el Faro de Fuencaliente), la Maratón (que arranca a las 6:00 desde el Refugio de El Pilar) y la prueba reina, la Ultra Maratón, que vivirá su icónica salida a las 6:00 desde el Faro de Fuencaliente.

La entrega de premios está prevista para la jornada del sábado a partir de las 20:00 horas en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane y el concierto posterior de Rayden supondrá el fin de fiesta de una prueba que vuelve a estar en manos organizativas del pueblo palmero.