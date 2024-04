Canarias forma a alumnado NEAE de más de 21 años con un proyecto pionero

Canarias pone en marcha el viernes 5 de abril un programa pionero en España que dará respuesta formativa a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) mayor de 21 años. Este segmento no contaba hasta el momento con ninguna oferta pública puesto que la ley estatal no contempla el servicio para mayores de 21 años pero la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha decidido poner en marcha este programa para personas de entre 21 y 25 años. Los participantes en esta primera edición serán más de una decena en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Se trata de un programa que se prolongará durante cuatro cursos escolares y que arranca el 5 de abril con una jornada de acogida en la que no solo participarán los alumnos y los trabajadores de los dos centros seleccionados, sino también las familias. Tras la realización de un estudio previo, la Consejería de Educación ha decidido establecer estas nuevas unidades en las dos islas capitalinas puesto que es donde se concentra la mayor cantidad de alumnado NEAE mayor de 21 años. Se trata de jóvenes que presentan una discapacidad leve o moderada y que están capacitados para continuar aprendiendo. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los jóvenes a incorporarse a la vida adulta porque «ese tránsito es un proceso que les resulta muy complejo», indica la coordinadora de Programas y Proyectos de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, Vita Fernández, quien reconoce que es un proyecto que «hacía mucha falta porque con él vamos a cubrir una demanda real».

En ese sentido, recuerda que, hasta ahora, el alumnado NEAE mayor de 21 años no contaba con ninguna oferta formativa porque la normativa estatal no lo contempla y, además, los centros ocupacionales y los talleres existentes que no dependen de la Consejería «no son suficientes para toda la demanda que hay», indica Fernández. Así, los jóvenes que formarán parte de este proyecto piloto tendrán que haber cumplido 21 años y haber estado escolarizados en aulas enclave o en centros de Educación Especial pero que no puedan continuar escolarizados en centros ordinarios debido a su edad.

Tras el anuncio hace unos meses de la puesta en marcha de esta iniciativa, los responsables reconocen que esperaban una mayor llegada de solicitudes. Sin embargo, lo atribuyen también a la rapidez con la que se ha desarrollado este programa y se ha puesto en marcha pero, matiza Vita Fernández, «esperamos más solicitudes para el próximo curso porque muchas asociaciones ya se han mostrado interesadas en la propuesta».

Así, el programa NEAE +21 se ha establecido para 32 personas, la mitad de ellas en Tenerife y la otra mitad en Gran Canaria. En la actualidad hay admitidos una decena, repartidas a partes iguales entre las dos sedes, pero se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes hasta esta semana y se espera que de este modo se alcance la veintena de participantes. En este sentido, Vita Fernández explica que se han replanteado los requisitos iniciales y se han flexibilizado en cierto modo. Además de alumnado de las aulas enclave, también podrán acceder estudiantes del programa de Formación Profesional adaptada que hayan finalizado estos estudios. Por otro lado, además de los jóvenes nacidos en 2001 o 2002, también se tendrán en cuenta solicitudes de jóvenes nacidos en el 2000.

El programa se desarrollará en aulas externas a los CEPA Farola de Santa Cruz y CEPA Telde–La Herradura. El profesorado y el alumnado pertenece al CEPA de referencia, pero estarán ubicados en un aula que pertenece a la Residencia del Hermano Pedro, en el caso de Tenerife, y en un aulario anexo al CEIP María Suárez Fiol, en Gran Canaria.

El proyecto NEAE +21 trabajará con el alumnado participante en tres ámbitos. En primer lugar se abordarán aspectos personales para ayudar a los jóvenes a desenvolverse en la vida cotidiana y ofrecerles competencias educativas como el desarrollo de la lectura o aprendizajes relacionados con el uso de las TIC. También se abordará la participación y la inclusión social para que exista colaboración con las actividades que se desarrollen en la comunidad y para que aprendan a gestionar sus actividades de ocio y tiempo libre, así como a resolver conflictos. Por último, se tendrá en cuenta también el ámbito laboral, para ofrecerles competencias profesionales y prelaborales. Además, los profesores realizarán un plan individual para cada alumno del programa.