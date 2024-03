Sin Instituciones Sólidas y alianzas no cumpliremos los ODS

Hace un año, en estas mismas páginas le preguntábamos cómo iba la implantación de los ODS en Canarias. Un año después ¿Qué opina?

Pues vamos avanzando. Cada vez hay más empresas, organismos públicos, privados y administraciones que integran los Objetivos de desarrollo Sostenible y sus metas en su toma de decisiones. Además, está concretándose la metodología y baremos para la creación de un certificado estándar internacional de sostenibilidad y contribución a los ODS para las empresas e instituciones, promovido, entre otros, por AENOR y en el que, por cierto, también está involucrada, al menos, una empresa de consultoría canaria: Grupo Innovaris. Además, contamos con la implicación de las patronales canarias, tanto de ámbito provincial, como regional, al ciento por ciento. Un ejemplo de esta implicación son la CEOE, ASINCA y FEMETE entre otras.

En resumen: Vamos cogiendo cada vez más velocidad, pero tenemos que seguir apretando. ¡Soy optimista!

Por otra parte, tal y como ya comenté en estas mismas páginas hace un año, sigo sin ver que la ONU, ni la UE avancen en la determinación de normas efectivas que vigilen y/o que impidan y/o limiten las transacciones económicas, o la implantación de empresas, normalmente grandes grupos multinacionales globales, en países con altos niveles de corrupción. Tampoco conozco iniciativas efectivas, dentro del seno de la ONU, que limiten la capacidad de voto y por lo tanto de su influencia en votaciones en asuntos decisivos, de aquellos países que aparecen como más corruptos en el “índice de percepción de corrupción (IPC)”, que publica Transparencia Internacional, ONG con sede en Berlín. Hago hincapié en estos aspectos, porque desde mi punto de vista los dos ODS más importantes son el 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el 17: Alianzas. Con respecto al ODS16, estará usted de acuerdo conmigo, en que una institución que admita actuaciones corruptas de sus miembros, bien de los países y/o sus representantes, no es posible que sea sólida y si las instituciones no son sólidas, es imposible que haya justicia; y sin justicia y con corrupción, la Paz no es posible. En otras palabras, a un corrupto/corrupta le dan igual los ODS y sus metas; y si les permitimos que tengan una influencia significativa dentro nuestras instituciones, estas por contagio serán corruptas. De ahí la importancia del ODS 17; las Alianzas, son nuestra herramienta más valiosa para cambiar el estado de las cosas, para crear propuestas de valor y para poner barreras y limites (a los malos y malas) que mejoren nuestras instituciones, organismos y empresas.

¿Cuál es, desde su perspectiva, el mayor reto que hemos de afrontar para la implantación de los ODS y sus metas en el tejido empresarial Canario?

Pues yo les diría que ayudar a las micropymes y autónomos a conocer e integrar los ODS y sus metas, así como la adopción del modelo de economía circular en su cultura empresarial y en los productos y servicios que ofertan. Hoy en día, no creo que tengan claro, por falta de información, que si sus productos o servicios no son sostenibles y no son circulares desaparecerán. ¿El motivo? La Unión Europea basa su estrategia de supervivencia y crecimiento en la apuesta por el desarrollo de la Economía Circular en el territorio común. ¿Por qué? Para reducir al máximo nuestra dependencia en el suministro de las materias primas y combustibles fósiles que están en las manos de terceros países “suministradores-competidores”, con el objetivo de que podamos competir de tú a tú, tanto en los mercados globales como interiores; y evitar que nos empobrezcamos y que destruyamos nuestro entorno. ¿En qué se basa la estrategia? Básicamente, podríamos resumirlas en tres líneas de actuación. La primera es disminuir la dependencia mediante la reducción del consumo a través de la compra responsable y la reutilización, el reciclado y la valorización energética. El reciclado, permite volver a reintroducir las materias primas de las que están hechos los productos, una y otra vez en las cadenas productivas, evitando tener que comprarlas en terceros países, que además son nuestros competidores. Por otra parte, está la relocalización de las empresas en el territorio de la UE, que nos permitirá controlar que producimos, como lo producimos (ecodiseño) y en qué condiciones se produce. En otras palabras, productos y servicios seguros y respetuosos con el medio ambiente; salarios y condiciones laborales justas y cuidado de nuestro entorno medioambiental. La segunda línea, es reducir la dependencia energética mediante el desarrollo de energías verdes: eólica, solar y mareomotriz, entre otras, además de la valorización energética, con el objetivo de poder controlar el precio de la energía que necesitamos para nuestra actividad diaria y de producción de bienes y servicios. Y la tercera línea, es que si ofrecemos al mercado productos y servicios sostenibles, bajo la premisa de un desarrollo equilibrado y justo de la partes económica, social y medio ambiental, estaremos en condiciones, a medio plazo, de que no se puedan adquirir dentro de la UE productos y servicios de terceros países o zonas económicas que no cumplan con las premisas de circularidad, justicia social y cuidado del medio ambiente; y, por otra parte, tendremos acceso a exportar nuestros productos y servicios con alto valor añadido a terceros países.

Todo esto que acabo de comentar, está muy bien, pero el reto es ¿Cómo seremos capaces de que las cien mil empresas que en canarias tiene menos de cinco empleados y las siete mil que tiene entre 6 y 9 empleados se actualicen?

Hemos de partir de la premisa de que una empresa pequeña, tiene los mismos problemas que una mediana y grande, pero con muchos menos recursos. Es decir: sobre legislación, burocracia, compra pública paralizada, coste de suministros y energía, competencia desleal, morosidad, falta de personal cualificado, presión fiscal, restricción del crédito, cumplimiento normativo y certificaciones, inseguridad jurídica, legislación laboral compleja y difícil de entender, etc. Y con este escenario y falta de recursos y formación han de localizar los ODS en sus iniciativas empresariales, productos y servicios y transformarse al modelo de Economía Circular si quieren sobrevivir. Pues la verdad, es que no es una tarea sencilla, y me temo que no tengo una respuesta. Pero si pienso que las asociaciones gremiales y patronales son las que les pueden ayudar, y están ayudando, en este camino y que deberían utilizar como canal de transmisión a las gestorías que les llevan la contabilidad, ya que estas son las conocen a sus clientes, sus necesidades y tienen un trato cercano y diario, para proponerles y darles a conocer las ayudas, subvenciones y formaciones que tiene a su alcance. Y desde luego también creo que la supervivencia de las micro pymes pasa por el buen uso de las tecnologías y la digitalización y la especialización.