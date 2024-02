Antonio Martín sigue enseñando desde el proyecto solidario OAOA

El oficio de maestra y maestro camina tan adentro de los que lo han ejercido, que tras la jubilación se sigue sintiendo como algo vivo en su proyecto de vida. Una prueba de este estilo de vida la hallamos en el maestro Antonio Martín, quien nos ha abierto las puertas de su casa en los tres últimos lunes dentro de esta página, Maestras y maestros de ayer.

Para Antonio, llegó la jubilación el 9 de octubre de 2020, cerrando un ciclo que había comenzado el 9 de octubre de 1984. Fueron 36 años dedicados en cuerpo y alma a su profesión de maestro. Según nos cuenta, «mi característica principal no fue mi inteligencia, sino el trabajo constante y disciplinado que realicé dentro del campo de la investigación-acción, que son los docentes que analizan y reflexionan sobre su práctica profesional para mejorarla». La jubilación para él sólo ha sido un punto y seguido, continúa preocupado por la necesidad de revisar las metodologías, para encontrar la que mejor se adapte a los niños.

Un proyecto único en España

En la actualidad, Antonio, al que dentro del oficio del Magisterio, familiarmente, también se le conoce como Tony Martín, sigue colaborando con algunas escuelas, dentro del perfil que permite la Consejería de Educación, llamado Docente Jubilado Colaborador. «Desde hace tres cursos voy los lunes a seguir aprendiendo de los niños y las maestras de Infantil, en el CEIP Isaac de Vega de Granadilla. El curso pasado, además de los lunes, iba los jueves a aprender de las niñas y maestras del Ceip Aguere de La Laguna, donde investigamos sobre la resolución de problemas. Y los viernes íbamos al Ceip Nuestra Señora de la Luz en Arico, donde estuvimos buscando junto a las maestras y alumnado, estrategias didácticas para el aprendizaje de las fracciones, decimales y porcentajes».

Otra de sus colaboraciones la constituye el Proyecto Matemáticas Newton Canarias (MNC), que tiene como objetivo mejorar la Educación Matemática en Canarias. Dice que «se trata de un proyecto único en España, porque no ha habido antes nada parecido, en la historia de la pedagogía española, un proyecto que implica a maestros de Infantil, Primaria y Secundaria, trabajando conjuntamente para mejorar la competencia matemática de los niños canarios. Interviene como ponente en diferentes talleres de formación y en la función de acompañamiento, donde los maestros jubilados que participan en el proyecto van a las escuelas participantes a realizar clases modelo, para invitar a reflexionar a los maestros asistentes.

Su principal entretenimiento lo ocupa su hijo pedagógico, el proyecto OAOA: Matemáticas para la felicidad, que significa Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas. Proyecto que toma cuerpo en el Colegio de Aguamansa, pero que empieza a gestarse desde sus estudios de Magisterio y en sus primeros años como maestro.

Lecturas de investigadores

Junto a sus compañeros de Claustro del Colegio de La Orotava, se autoformaba con diferentes lecturas de investigadores nacionales e internacionales, hasta que se encontró con los estudios de investigación de Constance Kamii, discípula de Piaget, siendo los trabajos de esta investigadora japonesa-americana, la fuente de inspiración para dar un giro de ciento ochenta grados a su práctica profesional. «Me dediqué a buscar mejores estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas y se convirtió en mi pasión profesional, en los años noventa leía todo lo que podía sobre esta temática y lo ponía en práctica con mis grupos de alumnos, viendo que los resultados de mejora eran inmediatos. Esto me llevó a empezar a compartir mis experiencias y resultados en diferentes congresos, primero en Canarias, luego a nivel nacional, y más tarde me aventuré internacionalmente en Hispanoamérica». Para ello utilizaba una idea que obtuvo de los libros de Kamii, lo que él pasó a denominar vídeo-artículo. Comunicaba el valor didáctico de las ideas del trabajo con el alumnado, donde imperaba la investigación-acción, mediante vídeos. Se trataba de una serie de grabaciones cortas que él iba comentando y explicando a los maestros que asistían a sus cursos y talleres, comprobando los efectos inmediatos del cambio de metodología, al ver las teorías puestas en práctica.

Más tarde. acudió al Congreso Mundial de Educación Matemática, ICME VIII, del 14 al 21 de julio de 1996, celebrado en Sevilla, donde presentó un póster. Este acontecimiento le animó a emprender el vuelo en solitario y viajar a congresos en Hispanoamérica. El primero fue el CIBEM celebrado en Venezuela –Caracas– en 1998, y el segundo el CIAEM, que tuvo lugar en Uruguay –Maldonado–, 1999. La asistencia a estos eventos y muchos más que vinieron más tarde, le llevaron a conocer a muchos maestros del Sur de América, y hasta 2005 estuvo viajando anualmente, el mes de julio o agosto por Argentina, Bolivia y Paraguay, para impartir cursos de formación a docentes de estos países.

Congreso en Uruguay

Posteriormente, fue en otro congreso celebrado en Uruguay, Montevideo, Relme XIX del 11 al 15 de julio de 2005, donde conoció al profesor mexicano José Antonio Moscoso Canabal de Tabasco, quien le abriría la puertas de ese gran país que adora tanto, México. «Es, en esta República, donde el movimiento Matemáticas OAOA se encuentra más extendido y enraizado fuera de España, el país en el que crece a paso firme, y cada vez con mayor valor pedagógico y reconocimiento por los docentes que lo ponen en práctica. Liberando a miles y miles de niñas y niños del martirio de las matemáticas, convirtiéndolas en un gozo y disfrute», asegura.

Viajes por Hispanoamérica

Así, su atracción por Hispanoamérica lo han llevado a cruzar el charco más de 50 veces, para ir a compartir en congresos, cursos o talleres las matemáticas OAOA. La última fue del 6 de octubre al 22 de noviembre de 2023 a su querido México, donde ha estado ya en 20 ocasiones. Esta vez llegó a Tabasco, para trabar en Balancán y Villahermosa con Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional UPN 271. Seguidamente pasó al norte, a Coahuila, donde estuvo quince días con maestros de Básica, alumnos de la Normal e incluso dio clases a niños de Primaria en una Escuela Estatal. Del norte, viajó al estado de México a San Felipe del Progreso con la Escuela Normal, trabajó en Ciudad de México y pasó a Aguascalientes con maestros de Primaria y Secundaria, para finalizar el periplo en Colima, en el XXX Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), donde había sido invitado a impartir una conferencia y cuatro talleres.

En el año 2024, continúa la actividad de expansión de las matemáticas OAOA, colaborando con colegios, dando cursos online para la Península e Hispanoamérica, México y Perú. En el próximo mes de mayo viajará con OAOA a Los Andes peruanos, destino Sihuas y Bolognesi para impartir un curso semanal para 300 maestros en cada una de estas provincias del Departamento de Huaraz, lo mismo se repetirá en Nuevo Chimbote en colaboración con el Proyecto Nacional Peruano Pedagogía del Amor. Finalizará su estancia en Perú yendo a Lima, para ofrecer varias ponencias y talleres en un congreso organizado por el proyecto internacional peruano Tocando los Números.

Paralelamente está organizando su regreso a México para octubre-noviembre de este año. De esta manera, Antonio Martín se despide de la página Maestras y maestros de ayer, y haciéndolo de la mejor manera que sabe un docente: ejerciendo y aprendiendo del Magisterio, incluso tras su jubilación. El próximo lunes otro docente volverá a esta página, dedicada al oficio que nos abre el mundo profesional a todos, el de enseñante, y será aquí, en EL DÍA-La Opinión de Tenerife.