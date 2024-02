Un atleta de “género fluido”, en un podio femenino

Tiene DNI de hombre y está federado como hombre. Sin embargo, Quim Durán ha ganado la última cronoescalada Na’Dalt de Sant Pere de Torelló (provincia de Barcelona), en la categoría femenina. Esta victoria ha generado gran malestar no sólo entre el resto de competidoras, sino también entre miembros del colectivo trans, que la consideran un fraude.

En las redes sociales de Durán, de 48 años, no hay ninguna información ni imágenes que aludan a su supuesta condición de mujer y siempre había competido como hombre. Hasta el día de la cronoescalada, que se inscribió como Quima, sexo femenino. Durán defendió la legitimidad de su título (provisional) en el programa “Espejo público” de Antena 3, argumentando que es de “género fluido” –personas que sienten que su identidad de género no es fija ni definible, sino cambiante (fluida), por lo que pueden sentirse hombres en un momento y mujeres en otro– y que en el momento de la carrera se sentía mujer.

Durán, que en todo momento se refirió a él en masculino y que prefirió mantener su anonimato no mostrando el rostro, explicó que se inscribió en la categoría femenina “porque la masculina estaba completa” y que se siente identificado con ambos sexos. “En mi día a día me siento hombre, pero en la montaña, en los momentos de ocio o de contacto con la naturaleza, me siento mujer”, comentó. Por ello, no vio ningún problema en inscribirse en la categoría femenina.

En cuanto a si se considera trans, como se han referido a él numerosos medios que se han hecho eco de la polémica, ni desmintió ni afirmó. “En el momento en el que yo corro con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero”, dijo.

Durán figura como ganadora en la categoría femenina –en la clasificación general quedó en el puesto 55–, a la espera de que la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC) se pronuncie al respecto, tras ponerle en conocimiento del caso el Centro Excursionista Serragrenyada, entidad organizadora de la prueba.

“La ley dice que son las federaciones que deben regular las competiciones en este sentido. Actualmente, en la de montaña no hay. Por eso, al día siguiente nos pusimos en contacto con la FEEC para explicarles lo sucedido. Ellos entendieron la situación y se comprometieron a elaborar una normativa que sirva para este caso y otros futuros que seguro habrá”, aclaró la organización de la prueba en un comunicado, en el que anunció que aplicará, con carácter retroactivo, la norma que apruebe la FEEC a los resultados de esta edición.

Durán criticó ante las cámaras que nadie se pusiera en contacto con él para conocer su versión de los hechos y explicar los momentos tensos que se vivieron durante la entrega –llegaron a abuchearlo– y lamentó haber tenido que recurrir a sus perfiles en redes sociales para defender su derecho a competir en la categoría con la que se sienta identificado en cada momento.

Un insulto a las mujeres y a las personas trans

Para Mar Váquez, mujer trans y también atleta, la victoria de Durán es un insulto a las mujeres y a las personas trans, y un fraude. “Yo me siento insultada. Lo único que hacen estas personas es alimentar el odio hacia las personas trans, hombres y mujeres”, afirmó ayer a Faro de Vigo, de Prensa Ibérica, tras su intervención en “Espejo público”, donde protagonizó un cara a cara con Durán.

Vázquez, que ha ganado varios premios deportivos (quedó en segundo lugar en el campeonato del mundo militar de maratón y en el tercer puesto entre los españoles en la maratón de Rotterdam, con una marca de 2 horas, 22 minutos, 46 segundos) antes de su transición, está en desacuerdo con que las mujeres trans compitan en la categoría femenina. De hecho, ella quiere seguir haciéndolo en la categoría masculina y tiene autorización de la Federación Española de Atletismo para ello. “Yo siempre me he sentido mujer, pero en un cuerpo de hombre, y aunque ahora ya no tenga testosterona, creo que competir contra mujeres me da una ventaja que es injusta. La prueba de esto está en Quim o Quima, da igual,: ganó la categoría femenina, pero en la carrera quedó 55”, afirmó.

Vázquez entiende que es necesario que las federaciones regulen bien estos para que no haya lugar a equívocos como el sucedido en la cronoescalada catalana. “La transición es una cosa muy seria. No podemos permitir que este tipo de actitudes acaben en abucheos que,