Un joven de entre 20 y 30 años ha conseguido un sueldo de 20.000 euros al mes durante treinta años al ganar el sorteo Eurodreams y se ha convertido en la primera persona en España en hacerse con este premio, ha informado la aplicación TuLotero en un comunicado.

El ganador compró el boleto premiado en la administración número 1 de de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) a través de la aplicación TuLotero, que cuenta con seis millones de ususarios y más de 820 administraciones asociadas en España.

"Esto es un sueño. Todavía no me lo creo. Estaba esperando vuestra llamada. Estaba en el trabajo y sólo estaba pendiente de ver si podía cogerla. Qué alegría. Me habéis cambiado la vida", ha afirmado el afortunado, un joven de entre 20 y 30 años que eligió los números de forma aleatoria, ha informado TuLotero.

Iván, dueño de la Administración 1 de El Escorial, recibió a las 21.30 horas la llamada del delegado de Loterías para felicitarle e indicarle que había entregado el premio.

"Cuando me llamó, tenía la intuición de que lo había dado a través de TuLotero. Estamos todos muy contentos de que nuestro pueblo sea el primero donde cayó el Eurodreams de toda España", ha señalado.

El Premio

El ganador recibirá su premio de forma íntegra y contará con un servicio de asesoramiento personal. "Muchos ganadores nos agradecen el trato personalizado y los consejos que les damos para poder administrar de forma correcta su dinero cuando ganan un gran premio", ha afirmado el responsable en España TuLotero, Carlos Pesquera.

TuLotero está actualmente en España, México y Estados Unidos y se encuentra desplegando sus operaciones en Portugal e Italia.

En TuLotero se han repartido otros grandes premios como el superbote de 130 millones de euros de Euromillones en 2020, y 40 millones de euros, el sexto premio más grande de la historia de La Primitiva, en 2021. Además, las administraciones asociadas han vendido a través de TuLotero el Gordo de 2023, 2022, 2020, 2019 y 2018.