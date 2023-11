El grupo Loro Parque está presente en una nueva edición de la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes a nivel internacional. La entidad presentará al público todas las novedades de la compañía, además de contribuir a la consolidación de las Islas Canarias como destino turístico en el mercado británico. Este es uno de los hitos más importantes para el turismo canario ya que, uno de cada tres visitantes, proceden de UK.

Loro Parque llega a esta feria como referencia en el turismo sostenible y de calidad. Recientemente, la Embajada Animal ha sido reconocida por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA, por sus siglas en inglés) como el zoo más sostenible del mundo, gracias a su gran desempeño en el campo del cuidado medioambiental.

Asimismo, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, también ha sido reconocido por el consorcio The Leading Hotels of The World como hotel líder en sostenibilidad. A esto hay que sumar el Reader’s Awards que acaba de recibir el hotel por parte de la prestigiosa publicación Condé Nast Johansens como el hotel favorito de los editores de Europa y el Mediterráneo.

En constante expansión y mejora, Loro Parque prevé a finales de este año el estreno de una nueva instalación que se convertirá en la mayor reserva de corales fuera de los océanos. Una exhibición nunca antes vista que ofrecerá una experiencia 100% inmersiva, donde los visitantes podrán sumergirse en estos ecosistemas profundamente amenazados de extinción. Por ello Loro Parque trabajará en la conservación, en esta nueva instalación, de más de 10.000 corales y 10.000 peces tropicales, en un gran atolón de más 40 metros de largo.

Siam Park también está presente en el stand de la World Travel Market, con impactantes novedades tras el flamante estreno de Saifa, su nueva atracción. Un frenético “watercoaster” con la tecnología más vanguardista de la industria de los parques acuáticos. En este impresionante tobogán doble, los visitantes se baten en un auténtico duelo acuático a lo largo de 307 metros de constante frenesí.

De igual manera, Poema del Mar, el acuario situado en Gran Canaria, se presenta en esta feria con novedades interesantes como el estreno, en este 2023, de la atracción Cuencas de África. Con los peces más llamativos de los principales ríos del continente africano, como el pez globo gigante de agua dulce, es un entorno único inspirado en la selva natural.

Loro Parque mantiene un firme compromiso con la protección de las especies en todo el mundo. En este campo, los asistentes a la feria tendrán la oportunidad de informarse sobre las acciones que la ONG Loro Parque Fundación, financiada de forma mayoritaria por Loro Parque, desarrolla en pro de la preservación de la biodiversidad. En este año, la Fundación ha seguido cosechando numerosos éxitos de conservación, como, por ejemplo, el nacimiento de tres nuevos pichones de la pareja de guacamayo de Lear que la entidad reintrodujo en su hábitat natural en 2019, después de un arduo trabajo para rescatar a esta especie de su inminente desaparición en la naturaleza. Esta especie es una de las 12 salvadas de la extinción por Loro Parque Fundación.