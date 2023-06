Un nuevo estudio del Observatorio del sistema universitario añade un elemento a la (larga) lista de desigualdades educativas en España, que va del capital cultural de las familias a la capacidad (o no) de pagar clases particulares de refuerzo o la propia la matrícula de la facultad. Los centros privados presentan "proporciones significativamente mayores" de notas de bachillerato "muy altas" (el 27,4% de las notas están entre 9 y 10 en los centros privados sin concierto y 23,9% en los concertados; frente al 17,9% de los centros públicos), algo que "indudablemente" tiene efecto sobre la posibilidad de acceso a las carreras más demandadas.

El Observatorio del sistema universitario plantea dar más peso a la nota de las PAU

Unos altos porcentajes de sobresalientes de bachillerato en las escuelas privadas que después no se reflejan en las notas de la fase general de la selectividad -de ahí que se pueda hablar de notas hinchadas-, pero que acaban pesando un 60% en la nota de acceso a la universidad, algo que sesga (todavía más) las notas de admisión a la universidad.

En los centros privados, hay un 27,4% de sobresalientes; en los concertados, un 23,9% y en los públicos, un 17,9%

Esta es la principal conclusión del estudio 'Notas de acceso a la universidad: ¿Son equitativas? Análisis de las diferencias entre las notas de bachillerato y las de la selectividad y sus efectos sobre la equidad en el acceso a la universidad', presentado este jueves, a pocos días de que se publiquen las notas de la selectividad, firmado por la investigadora Vera Sacristán.

El motivo del estudio era, al ser en principio -pese a que ahora no está nada claro- éste el último curso en que se tenían que llevar a cabo estas pruebas en la forma que se venía aplicando en los últimos años, y estarse, además, concretando su nueva forma, analizar algunos de sus pros y sus contras antes de que se implante un nuevo modelo (una implantación hoy por hoy sin fecha después de que el Ministerio de Educación haya dejado el decreto en un cajón a la espera del gobierno que surja del 23-J, para el que plantea algunas recomendaciones.

La investigación también detecta diferencias entre autonomías: del 12,7% de sobresalientes de Baleares al 28,2% de Murcia

El estudio trabajado por Sacristán muestra que en todas las comunidades los porcentajes de estudiantes con nota de bachillerato sobresaliente son mayores en los centros privados (concertados o no) que en los públicos y, además, lo son más en los centros privados sin concierto, con la excepción de Catalunya, donde la mayor proporción de sobresalientes se da en los centros privados concertados (algo para lo que la investigadora no tiene explicación, ya que son públicos los datos por titularidad, pero no por centros).

Las cifras ponen de manifiesto una tendencia general (que también es comprensible, por los nervios de jugarse tanto en un examen): los estudiantes obtienen notas sustancialmente mejores en el bachillerato que en la fase general de las PAU. Concretamente, entre el alumnado que es declarado apto para el acceso a la universidad, la nota media de bachillerato es 7,7 en tanto que la de la fase general de las PAU es 6,8, con un porcentaje de personas declaradas no aptas del 9,8%.

Poniendo la lupa en Catalunya, los estudiantes de centros concertados sacan casi el triple de sobresalientes en bachillerato que los de los institutos públicos, mientras las notas de bachillerato que más se asemejan a las de las PAU son las de los estudiantes de los centros públicos.

Y si la privada sobresalía en general en el número de notas altas en bachillerato, la pública lo hace en el número de notas bajas: en conjunto (59,7% de notas inferiores al 8 en la pública, frente al 52,6% de los centros privados concertados y 49,5% de los privados sin concierto).

Algo que, más allá de la inflación en las notas de ciertos centros, tiene también una lectura en clave de segregación escolar y desigualdad en las oportunidades (en la pública hay un mayor número de alumnos vulnerables, con mochilas familiares que en muchos casos impactan en sus resultados académicos).

Abismal diferencia entre comunidades

Además de la diferencia entre la pública y la privada, el estudia subraya también la diferencia entre comunidades. Y refleja una gran diferencia entre comunidades autónomas en los porcentajes de estudiantes con notas de bachillerato sobresalientes: del 12,7% de Baleares al 28,2% de Murcia (bastante más del doble).

Recomendaciones

Tras desgranar los preocupantes datos, Sacristán, plantea dos recomendaciones claras. Por un lado, "mucha más transparencia". Ofrecer los resultados por centros para poder ver "quién está hinchando qué notas".

Por el otro, "dar más peso a las PAU que al bachillerato, ya que las PAU son anónimas y los criterios de corrección son homogéneos". Esta última, medida polémica, que la corriente actual -la de la evaluación continúa- es ir en la dirección contraria.