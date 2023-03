En apenas unos días llega el primer periodo largo de descanso del año: la Semana Santa. La posibilidad de ampliar el puente a unas minivacaciones

hacen de estos días una de las épocas favoritas para irse de escapada. Y es aquí donde Canarias mantiene su atractivo en aquellos que buscan un

destino tranquilo y atractivo. La isla de Tenerife tiene bellísimos entornos naturales, un Parque Nacional de referencia y playas en las que disfrutar de un tiempo agradable; un reclamo tanto para los turistas foráneos como para los isleños que hacen que esa semana se viva de manera especial.

Estos son los cinco lugares imprescindibles de la Isla para visitar en Semana Santa:

Escapada en caravana

Todos tenemos un estilo viajero favorito, pero hay una experiencia que debes incluir en tu bitácora de viajes: una escapada en

autocaravana. Las campers son una opción genial para grupos de amigos o familias que quieran tener un viaje libre, recorriendo diferentes

rutas, pero siempre al acceso de comodidades: combina lo mejor de dos mundos: el confort y la aventura. Puedes hacer el recorrido que te apetezca. Desde hacer unos cuantos kilómetros hasta esa playa que te encanta de tu isla hasta sentarte

detrás del volante y recorrer y conocer otra isla. ¡El límite lo pones tú!

Recuerda que es muy importante alquilar la autocaravana en una empresa especializada para garantizar la seguridad y la calidad en el

servicio.

Los acantilados de Los Gigantes... en kayak

Son los acantilados basálticos más altos de toda Europa, con una altura de 600 metros en algunas zonas. Se ubica dentro del Parque Rural de Teno y su paisaje es una típica postal de Tenerife. Los guanches, aborígenes de las islas Canarias, se referían a Los Gigantes como la muralla del infierno, pues creían que este lugar marcaba el fin del mundo. Un entorno idóneo para la práctica de este deporte y que, sin duda, es la mejor manera de disfrutar de la belleza de este imponente entorno natural.

Contemplar las estrellas desde el Teide

Situado a 2.152 m sobre el nivel del mar se ubica el Parador de Las Cañadas del Teide. Es el lugar idóneo para todos los amantes de la astronomía que deseen pasar unos días observando un cielo plagado de estrellas y libre de cualquier tipo de contaminación. Además, todos los viernes hay charla y observación del cielo con divulgadores astronómicos (la actividad es gratuita).

Buenavista, Punta de Teno

Buenavista es el último pueblo del norte de Tenerife. El Parque Rural de Teno ha vivido durante siglos aislado del resto de la isla por su difícil acceso, por eso no es una zona masificada y, gracias a eso también, se conserva a la perfección. Desde su pequeña cala se puede ver una panorámica de los Acantilados de Los Gigantes y de La Gomera. Merece una especial mención el Faro de Punta de Teno. Rojo y blanco, es uno de los siete faros de la isla.

Fue construido en 1897 con piedra de La Gomera y es la joya de la corona del paisaje. Teno es un tesoro por su gran diversidad biológica.

El acceso rodado a Punta de Teno a través de la carretera insular TF-445 se encuentra regulado para mejorar la seguridad de los visitantes, la experiencia recreativa y su conservación, ya que se trata de una zona de especial fragilidad dentro del Parque Rural de Teno. Toda la información la puede encontrar en la web de Turismo del Cabildo de Tenerife.

Parque Rural de Anaga

Con sus más de 15.000 hectáreas, el Parque Rural de Anaga es una de las zonas verdes con mayor biodiversidad y con paisajes más espectaculares. Sus bosques de laurisilva (reliquia natural compuesta de varias especies arbóreas lauráceas que junto con el Fayal-Brezal, forman el Monteverde) sus cumbres y sus barrancos que vaan a morir a la costa hacen creer que se está en un paraje de fantasía. Existen distintas rutas dependiendo del tiempo o si se va con menores. Si este es el caso, el Sendero de los Sentidos es una buena opción, ya que no tardarás más de una hora. Esta ruta parte de Cruz del Carmen, donde se encuentra el centro de visitantes. Aun así, no dudes en ver la información antes de emprender cualquier camino, ya que, algunos senderos requieren una reserva previa para controlar el aforo, como el del Bosque Encantado, uno de los más famosos. Además, el macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2015, engloba varios miradores desde los que disfrutar de unas impresionantes panorámicas que bien merecen una parada y, cómo no, algunas fotos.