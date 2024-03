Santa Cruz tacha de "inhumano" el retraso de la obra de la depuradora

Santa Cruz tacha de "inhumano" para los chicharreros el retraso que está sufriendo la obra de ampliación de la Estación Depuradora (EDAR) de Buenos Aires, actuación que ejecuta el Gobierno central y que supone una inversión de 22 millones de euros. Son las palabras que ha utilizado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, durante una visita a la Estación de Bombeo (EBAR) de Cabo Llanos y a la propia depuradora, para referirse al proyecto con el que, según el edil, se pondrá fin al principal problema medioambiental que tiene la capital chicharrera, el de los vertidos de aguas residuales al mar. "Los chicharreros estamos ya cansados de esperar. Esta obra tendría que haber estado acabada en 2022 y lo último que nos han dicho es que finalizará en julio de 2025, algo que ya tampoco me creo", manifestó Tarife.

El también portavoz del PP y primer teniente de alcalde anunció que este viernes, 22 de marzo, defenderá en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz una moción, apoyada por su socio de gobierno, CC, para exigir al Estado que realice las gestiones necesarias para acabar, de una vez por todas, y cuanto antes, la ampliación de la depuradora de Buenos Aires, cuya ejecución afecta, en la actualidad, al tráfico del entorno del Centro Comercial Meridiano y de la entrada a Santa Cruz por la Refinería. Asimismo, con la citada moción se instará al Gobierno central a financiar también la construcción de una nueva depuradora en el Chorrillo, cuyo coste podría alcanzar los 30 millones de euros, y "a cubrir en los próximos presupuestos del Estado el importe necesario para desalar agua hasta los 50.000 metros cúbicos de capacidad".

El equipo de Gobierno en el Consistorio chicharrero también solicitará, en este caso al Cabildo, que se encargue de la gestión la depuradora de Buenos Aires, una vez que el Estado finalice la obra, pues "esta estación también recibe las aguas de La Laguna y de El Rosario", y que redacte el proyecto de la depuradora de El Chorrillo, para que el Estado pueda financiarla. Por otra parte, la moción incluye el compromiso del propio Ayuntamiento para ejecutar los trabajos que sean necesarios "para hacer llegar agua desalada al Distrito Suroeste" y para acometer el proyecto del depósito de agua de Montaña Talavera, "para su posterior financiación por el Gobierno central".

Obras de ampliación de la depuradora de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Desde la dirección de la obra de ampliación de la depuradora de Buenos Aires se informó este martes de que ya está en funcionamiento "una parte" del nuevo pretratamiento de la Estación de Bombeo de Cabo Llanos, lo que ha reducido los olores en la zona. Asimismo, se indicó que, a partir del lunes de Semana Santa, 25 de marzo, el tráfico en la calle Aurea Díaz Flores volverá a la normalidad, y lo mismo ocurrirá con el resto de tramos de obras, en las proximidades del Meridiano, antes de junio.

El concejal de Servicios Públicos celebró durante la visita a la EDAR y a la EBAR que los trabajos que afectan al tráfico en Cabo Llanos concluyan pronto, pero insistió en que Santa Cruz de Tenerie no se merece que la "finalización total" del proyecto de ampliación de la depuradora vuelva a retrasarse. "No echo la culpa ni a la dirección de la obra ni a los técnicos, porque hace lo que humanamente pueden; lo que está ocurriendo se trata de un problema político. Santa Cruz de Tenerife no forma parte de la agenda del gobierno socialista de Sánchez, de sus prioridades. Insisto en que la ampliación debería haber acabado en 2022 y ahora nos dicen que en 2025. Que se hagan todas las modificaciones necesarias del proyecto y que se busque el dinero para finalizarlo ya", aseveró Tarife. Éste también exigió que la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, "venga a visitar las obras".

El concejal de Servicios Públicos aprovechó para destacar la importancia de esta actuación, porque no sólo incrementará la capacidad de la actual depuradora, sino que permitirá, "junto a los proyectos que están ejecutando el propio Ayuntamiento y Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife)", alcanzar el vertido cero en el litoral de la capital. "Podremos pelear por la bandera azul en nuestras costas y podremos abrir al público un nuevo acceso al mar en el municipio, la playa del Parque Marítimo, cuyas aguas, en la actualidad, no son aptas para el baño".

Por otra parte, el PP también promoverá una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el Estado "desvele el estado de los trabajos que se ejecutan actualmente" y para conocer los motivos "del retraso de esta importante obra para la capital tinerfeña y para la Isla, en general". El diputado del PP por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, resalta que con esta ampliación, la depuradora tendrá una capacidad de 55.000 metros cúbicos al día para las aguas residuales de La Laguna, El Rosario y Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, resalta que estas obras, tras su conclusión, "podrán aportar hasta 20.000 metros cúbicos de agua de riego al día hacia el Sur de la Isla".