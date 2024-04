La reina de las Fiestas de Mayo recuerda cómo comenzó todo: "Me pararon por la calle y me ofrecieron presentarme a la gala"

«Ya me advirtieron que voy a tener una agenda apretada estos días». Valery Álvarez Plasencia comienza a familiarizarse en el día después de su proclamación como reina de las Fiestas de Mayo 2024 de Santa Cruz de Tenerife de la apretada agenda que le espera el próximo mes porque, como le advirtieron, su papel es fundamental en los actos patronales.

Nacida el 20 de septiembre de 2003 y natural de Santa María del Mar, aunque lleva ya cinco años residiendo en Añaza, esta joven del distrito Suroeste cuenta cómo llegó a hacerse con el título más preciado de los actos fundacionales de la capital tinerfeña. De regreso de las vacaciones de Navidad, en los primeros días enero se dirigía a finalizar su formación como tripulante de cabina en un centro que se localiza en la avenida de La Salle y Toñi, de la firma Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L., la paró y en la misma calle le planteó si se quería presentar a candidata a reina de las Fiestas de Mayo. «Entré por los ojos», comenta con humor.

La componente del equipo de trabajo que lleva el nombre del recordado entusiasma y amante defensor de la vestimenta tradicional canaria –fallecido el 27 de agosto de 2020– recuerda cómo aquella ‘desconocida’ que la paró se afanaba con ilusión en animarla en aceptar el reto. «Me contó en qué consistían las Fiestas de Mayo, que había una elección de la reina de las fiestas patronales de Santa Cruz, que eran las más importantes de la ciudad porque coinciden con el 530 aniversario en esta edición y nos intercambiamos los números de teléfono».

Valery siguió rumbo a sus clases y Toñi, al centro rehabilitador a donde se dirigía. A finales de febrero, al término ya del Carnaval, se retomó el contacto telefónico para conocer qué había pensado la joven y advertirle que ya había fecha para la gala: el 26 de abril, y quedaron emplazadas a hace ya tres semanas. «Ellos se encargaron de prepararme todo, tanto el vestido como también de aportarme amplia documentación; hasta me dieron un libro que detalla todo lo que tiene que ver con la vestimenta y la tradición».

La primera cita ya para comenzar los preparativos fue precisamente hace tres semanas en los locales que tiene la empresa Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L. en la zona de MercaTenerife; Valery tuvo la oportunidad de conocer allí a las otras cinco candidatas que presentaba la firma y con las que comenzó su preparación y también ha supuesto el inicio de una amistad: Sofía María Palenzuela Zamorín, que vistió el traje de Mujer de Tegueste en traje de domingo o fiesta, en representación de la Masa Coral Tinerfeña, y fue designada segunda dama de honor de la propia Valery la noche del viernes, y Daniela Hernández Rodríguez, S.L., con el traje Mujer de Lanzarote, en representación de Mercedes Vera Agrupación de Vecinos de la plaza Alcalá Galiano, que quedó tercera dama en el cuadro de honor.

También participaron entre las treinta y cinco protagonistas de la velada, aunque quedaron fuera del pódium, Laura Álamo Fariña, con el traje Mujer de Gran Canaria, en representación de AA.VV. y Cultural El Drago, Vanessa Rodríguez González, con el traje Mujer de La Gomera, en representación de la AA.VV. La Era y El Trigo, y Michelle Jennifer Díaz Arceo, con el traje Mujer de La Palma en traje de domingo o fiesta, en representación de Asociación Cultural Músico Festiva Mamel’s.

Valery, que representó al Aula de la Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con un traje precisamente de Currutaca de La Laguna disfrazada, reconoce que ella es más amante del Carnaval que de las Fiestas de Mayo, lo que no quita para precisar que participa con su familia y amigos en alguna de las romerías que se celebran en la isla de Tenerife.

«La verdad no me esperaba ser elegida reina, aunque muchos me decían que iba a ser yo. La experiencia ha sido genial. Fue muy emocionante el momento de mi proclamación, pero sobre todo me quedo, cuando acabas, y ves que aquellas compañeras que empezaron contigo las has ganado hoy como amigas, también es muy bonito el momento de estar todas arropadas con nuestras familias. Verme acompañada con mi familia en este momento fue maravilloso», cuenta Valery quien no deja atrás su agradecimiento tanto para Toñy, la ‘ojeadora’ que la paró por la calle y la invitó a participar, como todos los miembros del amplio equipo de Ubaldo Vestimenta Tradicional Canaria S.L..

La reina de las Fiestas de Mayo, que estudió en el colegio Bethencourt y Molina, en Barranco Grande –donde ahora se forma su hermana–, y luego realizó primero de Bachillerato en el IES Benito Pérez Armas y segundo, en el María Rosa Alonso, de Añaza, asume con orgullo sus tareas de representación como soberana de los actos fundacionales aprovechando que ya finalizó sus estudios como tripulante de cabina y quién sabe si el azar también se fija en ella en este tiempo para facilitarle un puesto de trabajo y ya sería un Mayo mágico y en plenitud.