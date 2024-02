Santa Cruz denuncia que la obra de la depuradora se retrase hasta julio de 2025

El Ayuntamiento de Santa Cruz denuncia que la finalización de la obra de ampliación de la depuradora de Buenos Aires, que ejecuta el Estado y «que permitirá acabar con los vertidos al mar» en la zona de Cabo Llanos, se retrase hasta julio de 2025. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, asegura que el «nuevo retraso» que ha anunciado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «no tiene sentido ni justificación». «Ya son varios los plazos que se han dado y que no se han cumplido. Estamos hablando de una actuación que tendría que haber estado terminada en 2022», sentencia Tarife.

El Gobierno central ha remitido al Consistorio chicharrero un informe en el que explica las causas de los retrasos en los plazos de ejecución de estas obras de remodelación y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, con las que se pondrá fin a una problemática ambiental que viene sufriendo la capital tinerfeña desde hace años. El Estado alega, en primer lugar, que se ha tenido que modificar el plazo de finalización de esta actuación debido al desvío de una línea de media tensión. Señala que por parte de la Dirección General de Energía y de Endesa, empresa titular de la línea de media tensión, no se hizo efectivo el citado desvío hasta el pasado 20 de diciembre de 2023, «más de cinco meses después de la fecha planificada en el cronograma vigente».

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos en Santa Cruz. / E. D.

En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica apunta que, «a pesar de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz», los retrasos también se han producido por la necesidad de realizar simulacros para minimizar la afección al tráfico por la ocupación de la calzada izquierda de la avenida Manuel Hermoso Rojas, «y poder establecer las fases de señalización de los cortes y desvíos». Y por último, señala que otro de los motivos es la «cantidad ingente de servicios afectados por el trazado de la impulsión en la calle Panamá, muchos de ellos no definidos o con ubicación errónea en los planos oficiales disponibles de servicios». Con todo esto, el Estado estima que los trabajos concluyan el 26 de julio de 2025, unos cuatro meses más tarde de la última fecha dada.

El edil de Servicios Públicos no entiende que las obras, que empezaron en marzo de 2020, vuelvan a sufrir un nuevo retraso, «cuando hemos adelantado dos meses la apertura en canal de la avenida Manuel Hermoso Rojas» «Las explicaciones no tienen sentido. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez va a cumplir un retraso de tres años con los trabajos que se ejecutan en Santa Cruz, con lo que se demuestra que la capital chicharrera no está, una vez más, en la agenda ni del presidente del Gobierno ni del PSOE».

A Carlos Tarife, y según indica, le gustaría saber qué opina la portavoz del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández, sobre el nuevo retraso del Ministerio que gestiona «su partido, en comparación con la agilidad con la que el municipio chicharrero sí hace las obras que le competen en materia de Vertidos Cero». «Me gustaría saber si es capaz de criticar lo que haga el Gobierno del Estado con Santa Cruz, porque en política no se está para aplaudir con las orejas cuando hay una mala gestión», añade el edil.

El también primer teniente de alcalde y concejal de Planificación Estratégica asegura que, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se va a seguir presionando al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno central, para que la obra de ampliación de la depuradora de Buenos Aires termine lo antes posible y «para que podamos acabar, por fin, con el mayor problema ambiental que tiene la capital chicharrera en la actualidad».

Fase I de la Estación de Cabo Llanos

Según informa el Estado, está previsto que en estos días se pueda reanudar el pretratamiento de las aguas que entran por gravedad en la Estación de Bombeo de Cabo Llanos (EBAR).

Fase II de la EBAR

Se están ejecutando actualmente las obras del desvío provisional del agua que entra por el colector de la avenida Marítima. Los trabajos se prolongarán, al menos, por dieciséis semanas, momento en el que se podrá iniciar el «bombeo intermedio provisional» e incorporar al nuevo pretratamiento la totalidad del caudal que llega a la estación de Cabo Llanos. Finalmente, se precisarán al menos dos semanas, hasta el próximo 17 de julio de 2024, «para la optimización completa de la puesta en marcha de la instalación».

Impulsión de la EBAR de Cabo Llanos a la EDARde Buenos Aires

Cuando finalice el tramo de la obra en la calle Panamá, se habrá ejecutado el 64% del total de la conducción; cuando acabe el de Manuel Hermoso Rojas, se llegará al 85%;y cuando finalice el tramo de la avenida Marítima, se habrá ejecutado el 100% del total de la conducción. Una vez concluida la instalación de la impulsión, se podrá iniciar el bombeo de agua pretratada en la Estación de Bombeo (EBAR) de Cabo Llanos a la Estación Depuradora (EDAR) de Buenos Aires. La impulsión quedará completada la segunda semana de octubre de 2024.

Fase II EDAR Buenos Aires

La obra se extenderá hasta, al menos, la mitad de julio de 2024, precisando dos meses más, hasta el 16 de septiembre de 2024, para la instalación de equipos y electricidad. Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a iniciar las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del nuevo sistema de tratamiento de las aguas residuales, MBR, que se deberán extender al menos durante tres meses, hasta diciembre de 2024, «para iniciar la explotación ordinaria y continua de la línea».

Fase IV EDAR Buenos Aires

De forma simultánea a completar la puesta en marcha del sistema MBR «para obtener resultados de depuración equiparables al agua potabilizada», se iniciarán los trabajos del nuevo tratamiento biológico convencional, cuya finalización, incluida su puesta en marcha, está prevista para el 26 de julio de 2025. «En este momento, se acabará con el vertido continuo al mar por la actual conducción de desagüe de Los Llanos».