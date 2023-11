Tenerife aspira a captar la atención de las grandes empresas tecnológicas mundiales. A partir de esta idea se movió la agenda de la Hub Intech Tenerife que se organizó el pasado fin de semana. El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, refuerza su apuesta por la tecnología y la innovación para diversificar la economía de la Isla. Rosa Dávila, presidenta insular, y Fernando Clavijo, presidente regional, apoyaron con su presencia la agenda de la segunda jornada, un evento referente en el ecosistema innovador de la Isla que ha congregado a 200 empresas canarias junto a 30 gigantes tecnológicos para analizar la situación de la industria creativa en Canarias y que servirá de nexo entre el talento y los inversores, potenciando el ecosistema innovador.

Dávila manifestó su compromiso por la puesta del desarrollo en Tenerife de todos aquellos proyectos empresariales que sean motor del crecimiento económico. El encuentro que se ha propiciado en la isla entre empresas canarias y los inversores permite que a las startups o spin-offs locales, tengan un espacio donde dialogar y descubrir know-how y también financiación. Desde un punto de vistas institucional, la presidenta anunció las reuniones mantenidas con Intel y Acer para posicionarlas en posibles proyectos que podrían darse desde Tenerife para el resto del mundo”.

«Diversificar la economía»

Fernando Clavijo, por su parte, celebró este encuentro y destacó que “siempre hablamos de la diversificación de la economía y de abrirnos a nuevos mercados y sectores y son precisamente eventos de este nivel, en el que se puede compartir la experiencia de 30 empresas internacionales vinculadas al hardware, los que de verdad nos abren al mundo de la tecnología”.

Hub Intech Tenerife es sinónimo de Innovación, Inversión y Transferencia en un evento cuya primera edición tenía como objetivo fomentar las industrias creativas en el Archipiélago.

La transformación digital y desarrollo sostenible son los grandes protagonistas del evento organizado en la capital tinerfeña. En él se ha mostrado a los asistentes un mundo que está cambiando constantemente. En este sentido, la transformación digital y el desarrollo sostenible se erigen como pilares fundamentales para el crecimiento económico y social. Esta iniciativa del Cabildo, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, tuvo como propósito clave asegurar que la innovación local tenga un impacto directo en el Producto Interior Bruto (PIB), generando así un entorno empresarial innovador y sólido.

Nuevas oportuniddes

El evento no sólo abordó los desafíos únicos que enfrenta el Archipiélago, sino que también resaltó las nuevas oportunidades que emergen de esta condición. Al reunir a actores globales con el talento local, el evento consolidó a Tenerife como un destino tecnológico de primer nivel, haciendo especial hincapié en la creciente industria del gaming. En el Hub Intech Tenerife participaron ponentes como Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección Argentina de fútbol y exentrenador, entre otros clubes, del CD Tenerife, Jordi Soler CEO de La Liga de Videojuegos Profesional, Celia Miguel Álvarez directora de Marketing de La Liga de Videojuegos Profesional y Jordi Escalé de Gartner, entre otros.

El éxito del Hub Intech Tenerife fue impulsado por la colaboración de entidades clave como Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Canarias ZEC, Proexca, Caixabank Day One, Archipélago Next, CEOE Tenerife y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. El Iberostar Heritage Grand Mencey proporcionó el marco ideal para este evento y fue testigo de las novedades del panorama tecnológico de la Isla. En resumen, el Hub Intech Tenerife no sólo fue un evento tecnológico memorable, sino un faro que señala el camino hacia un futuro más innovador y sostenible para Tenerife. Un encuentro que unió talento, inversores y visionarios con un objetivo común: impulsar la transformación digital y el desarrollo sostenible, consolidando a la Isla como un centro tecnológico de excelencia a nivel mundial.