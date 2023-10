Han transcurrido varias semanas desde que el dirigente vecinal de la asociación El Pescador, de San Andrés, Marcos Cova anunciara en su Facebook que este viernes 20 de octubre, a las 15:00 horas, iba a desvelar una noticia de gran trascendencia para el pueblo de San Andrés. Y no defraudó la espera: la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario no solo se compromete sino que ya tiene en marcha la recuperación del viejo cementerio de San Andrés, lo que viene a atender una demanda histórica que justifica la lucha en la que los propios residentes, con Cova a la cabeza, se han fajado para salvar este camposanto, y es que la defensa vecinal durante décadas ha salvado a Traslarena, que data de 1893, de su desaparición.

Para Marcos Cova, la implicación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural en la protección del camposanto es un milagro que tiene su génesis el 9 de septiembre en las páginas de EL DÍA, cuando servía de altavoz a una nueva denuncia de Cova; una voz de auxilio para pedir, casi suplicar, que escucharan sus demandas: «San Andrés pide ayuda para salvar la antigua capilla del cementerio de Las Teresitas».

Ese 9 de septiembre bien se podría considerar como el día en que se puso la primera piedra para la recuperación del viejo cementerio gracias a que el propio director general, Miguel Ángel Clavijo, se puso en contacto con Marcos Cova después de que la concejala de distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, actuara como mediadora. La conversación telefónica dio paso esa misma semana a una visita al cementerio de San Andrés: «Se llevó a casi todo su equipo de técnicos. Y quedó prendado del cementerio de Traslarena. No podía ser de otra manera», cuenta Marcos Cova.

Los técnicos trabajan desde hace un mes en la recuperación de Traslarena que se presenta el día 1

Para el director general de Patrimonio Cultural, conocer al dirigente vecinal y visitar el camposanto... lo ha marcado. Miguel Ángel Clavijo reconoce la «empatía total» que existe con el dirigente vecinal, hijo de un antiguo compañero en la lucha social, Antonio Cova, que incluso llegó a ser concejal de Santa Cruz. «Cuando lo ví –a Marcos– supe que es de fiar. Me enseñó el cementerio, me impactó. Nunca había entrada y... me lo he tomado como algo personal, como así se lo dije: no te voy a fallar. Lo vamos a sacar adelante como proyecto de la Asociación de Vecinos, no como una idea del Gobierno, trabajando conjuntamente con el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde la ayuda e implicación de Gladis de León ha sido vital», añade Clavijo.

Más de un mes de reuniones

«Llevamos más de un mes de reuniones, de charlas telefónicas, de visitas al cementerio por parte de arquitectos, arqueólogos y un sinfín de personas que el Gobierno de Canarias ha movilizado, siempre respetando nuestro criterio y opinión en aras de garantizar y hacer efectiva la conservación del camposanto. De restaurarlo, salvaguardando su sentido histórico», así lo explica Marcos Cova, quien añade que, lo mejor de todo, «es que no se trata de una promesa, de palabras, sino que el proyecto ya está y se presentará al pueblo de San Andrés en la reunión que tendrá lugar el 1 de noviembre, coincidiendo precisamente con el Día de Finados. «De ahí saldrá el proyecto definitivo y se continuará en la rehabilitación. La previsión es que antes de final de año la obra esté casi acabada, respetando lo que hay, sin grandes cambios más allá de aquellos que buscan mantener su esencia, belleza e idiosincracia», añade Marcos Cova.

El director general de Patrimonio Cultural explica la actuación que no solo se limitará a la parte física del antiguo cementerio sino que también se avanza en paralelo en la recuperación de la memoria. Clavijo contagia emoción cuando asegura que «este camposanto se ha mantenido en el tiempo gracias a la contundencia vecinal que ha evitado especular con el suelo». Y en ese proyecto ha comprometido el esfuerzo de «un equipo de gente comprometida, del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento, desde el distrito Anaga».

Antes de final de año estará rehabilitada la capilla y el cementerio será un punto de obligada visita

El proyecto tiene varias fases. Ya se han dispuesto 60.000 euros para llevar a cabo desde noviembre la mejora de la capilla del cementerio, y también se actuará en el muro de cerramiento perimetral, la iluminación y hasta se actuará en le recuperar del suelo para dejarlo en el estado original.

Pero junto a la parte física, la iniciativa incorpora otras fases de investigación y documentación, para lo que hace falta acudir a los archivos que están en el cementerio de Santa Lastenia para contactar uno a uno con los familiares de cuantos están enterrados en Traslarena. «Vamos a hacer lo que quieran los vecinos», reitera Clavijo, que rechaza fuegos de artificio y garantiza que centra los esfuerzos en recuperar este elemento histórico y seña de identidad de San Andrés. «De la misma forma que está el antiguo castillo, también el viejo cementerio será un punto de obligada visita para entender quienes somos y de dónde venimos. La gente que va a Las Teresitas no tiene ni idea de la historia de la importancia de este cementerio que recuerda que se construyó para los enterramientos que provocó otra epidemia, a finales del siglo XIX, porque no había tiempo de trasladar a los fallecidos a la capital».

«Queremos hacer un centro de interpretación del cementerio para explicar la importancia que supone tanto para San Andrés, para SantaCruz y para entender esta parte de Tenerife y Canarias», adelanta Miguel Ángel Clavijo.