San Andrés pide ayuda para salvar la antigua capilla del cementerio de Las Teresitas

San Andrés pide ayuda para salvar la capilla del cementerio de la playa de Las Teresitas, la cual se encuentra en un estado de ruina. La Asociación de Vecinos El Pescador ha convocado este domingo, 10 de septiembre, a partir de las nueve de la mañana, a los residentes en la zona, y a todo aquel que quiera participar, para realizar los trabajos necesarios que impidan, al menos, que la capilla «se derrumbe». La citada entidad reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz que proceda a su restauración. Asimismo, aprovecha para exigirle que cumpla sus promesas de mejorar y conservar el citado camposanto, «para el que creemos que sólo haría falta una inversión de 500.000 euros».

La Asociación de Vecinos El Pescador explica que, al igual que se ha hecho otras veces para reponer las cruces o reparar las lápidas, en esta ocasión también se cita a los chicharreros para intervenir en la antigua capilla. «El denominado cementerio de Traslarena, incluida su capilla, tiene un gran valor histórico y patrimonial, por lo que no entendemos por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz no lo incluye en sus actuaciones de recuperación y rehabilitación del patrimonio del municipio». Este cementerio llegó, incluso, a ser portada de uno de los discos del internacional grupo musical U2.

Con respecto a la capilla, la entidad ciudadana indica que este domingo se intentará, con la colaboración de los vecinos, que la instalación se mantenga en pie, «pues debido a las numerosas inundaciones que ha sufrido el cementerio y al paso de tiempo, ésta se encuentra en muy mal estado».

«Intentaremos ganar tiempo, para que la capilla no se caiga, pero debería ser el Consistorio el que se encargue de su restauración. Los vecinos de San Andrés han hecho todo lo que han podido para mejorar las cruces y las lápidas, y ahora también lo haremos con la capilla, pero tenemos unas limitaciones y no contamos con recursos. Hemos vendido rifas, recaudado dinero, pero esto no es suficiente», apunta la asociación.

Los representantes de El Pescador reclaman al Ayuntamiento que encargue y ejecute un proyecto de mejora de este histórico cementerio, el cual se ha convertido también en un atractivo turístico para los visitantes. «Hay mucho que hacer y el primer paso sería retomar las conversaciones de 2018, cuando los representantes municipales se comprometieron a intervenir en este camposanto».

La entidad ciudadana aprovecha para recordar que aún no se ha reparado la parte del muro del cementerio de Las Teresitas, de unos 10 metros, que se rompió en abril debido a las obras de instalación de los paneles solares para los quioscos de la playa. «Hemos insistido mucho al Ayuntamiento para que arregle el muro. Estamos hablando de muros de tosca roja de gran valor histórico».

La asociación recuerda que, gracias a la colaboración vecinal, se ha logrado llevar a cabo la reposición de 150 cruces y la reparación de varias lápidas. «Si no hubiese sido por los propios ciudadanos, hoy no estaríamos hablando de una capilla a punto de derrumbarse, sino de un cementerio completamente ruinoso. El Consistorio ha intervenido y rehabilitado el también histórico cementerio San Rafael y San Roque, ubicado en el centro de la ciudad, pero con éste no se ha hecho nada».

El cementerio de Traslarena se creó en 1893, a raíz de la epidemia de cólera morbo que afectó a la Isla. Con anterioridad, los vecinos de San Andrés eran enterrados en la trasera de la iglesia, pero debido a la epidemia, se buscó un lugar alejado del pueblo: la playa. En este camposanto están enterradas unas 300 personas, adultos y niños, entre las que se encuentran también varios náufragos de un barco francés que se hundió frente a la costa de Anaga en 1898.

En el cementerio se construyó un pequeño cuarto mortuorio, donde se realizaban las autopsias. A partir de 1930, comenzó a utilizarse como capilla para celebrar misas todos los 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Ésta se cerró hace más de 15 años.