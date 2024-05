... Y al quinto día, resucitó

- Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, produce mucho grano.

- Pedro, cuando te pones así de extraño no hay quien te entienda.

- En verdad os digo que me llamaréis, pero yo no estaré. Y luego estaré, pero no me llamaréis.

- ¿Te ha dado un arrebato místico? María Jesús, ¿no le puede dar una cachetada o algo para que se despierte?

- ¡Yo mismo, yo mismo!

- Tú no, Oscar. Que es para que se despierte, no para dejarle inconsciente.

- Callaros todos… ¡Pishas!…. ¡Miradle cómo se le están poniendo los ojos en blanco! Yo diría que hasta está levitando.

- Levitando leches. Está subido a la silla. ¡Cómo le gusta destacar!

- El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley de la derecha y la ultraderecha. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los medios de comunicación fachas, para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al quinto día resucitará.

- Ahora mismo voy a llamar a los escoltas. Si eras consciente de alguna amenaza deberías habérmelo dicho para hablar con el camarada Marlaska y reforzar la protección.

- Que no hay amenaza, María Jesús. Está hablando de los editoriales de la fachosfera, que lo tienen tostado. Y de los jueces que son todos de derechas, menos Baltasar y Cándido. Pero Pedro, tranquilo, coño. Que les preparamos una Ley Mordaza que les vamos a coser la boca con grapas…

- Apártate de mí, Satanás! Me ofendes, porque no te fijas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

- ¡Pero tú has escuchado! Me ha llamado Satanás como si fuera García Page. Se le ha ido la pinza.

- ¡¡¡Callaos todos!!! Que Pedro está hablando.

- A todos os digo que me iré, pero que al quinto día resucitaré. Y que vendré investido con el poder y la gloria. Así que cuando se cierre la piedra del sepulcro no lloréis por mí, pero sobre todo no empecéis a morderos pensando en quién va a ocupar mi puesto. El Hijo del Hombre ha sido tentado por el demonio para irse a un gran puesto en la política internacional. Pero no lo hará. Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los Telediarios y en las encuestas del CIS. Tomad esas copas de vino, como si fueran mi sangre. Y esos trozos de pan como si fueran mi sangre. Y ese jamón de jabugo…. ¿Dónde está el jamón?

- Vaya hombre, ya se ha despertado. ¡Pedro, el jamón se lo ha comido el de siempre! ¿No le ves los mofletes a Oscar?

- Pero a ver… que estoy de los nervios. ¿Se queda o se va que no entiendo nada?

- Coño. Está diciendo que se va, pero que no se va. O sea, que tranquilo todo el mundo. María Jesús, agárrame a Ángel Víctor que está dando brincos de alegría.

- En verdad os digo que el hijo pródigo que regresa come más cabrito que sus hermanos. Porque estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado.

- Qué listo eres, Pedro. Ya tenemos el voto de la izquierda. Ahora a por los jueces y por los periodistas. Y si hace falta te tomas otro tiempito de reflexión en La Mareta.

