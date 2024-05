El plan de viaje de una turista a Tenerife que indigna a las redes sociales

Las cifras de turismo siguen en aumento y prometen otro año de récord en Tenerife. A punto de terminar la temporada alta para el turista extranjero y con el verano a la vuelta de la esquina, la Isla es una opción de destino viable todo el año.

Con el auge de las redes sociales y sobre todo de los creadores de contenidos especialmente en YouTube y TikTok, es común ver publicaciones de viajeros que comparten sus experiencias, lugares imprescindibles a visitar o rincones escondidos por descubrir.

Y eso es precisamente lo que ha hecho recientemente una usuaria de Tiktok, que apostó por contarle al mundo su itinerario de una escapada a Tenerife. Aunque no ha salido como esperaba: los lugares que vistió han cabreado, y mucho, en las redes sociales de la Isla.

Una usuaria de X (antes conocido como Twitter), apostó por compartir un pantallazo del plan de viaje de esta turista de Manchester, que recaló en Tenerife la pasada semana y apuntó a las actividades previstas: "Como visitar Tenerife sin ver absolutamente nada de Tenerife", resume @lucisuxx

Y es que esta británica eligió para su escapada a la Isla cuatro visitas: Monkey Park, el Teleférico del Teide, viaje en barco para ver ballenas o delfines y Siam Park. Y todo ello en solo tres días.

Todo ocio en el que el único lugar de la Isla que podrá conocer será el Parque Nacional del Teide. Además, avisa de que comparte ese itinerario para que los próximos turistas no tengan que planificarlo.

Indignación

Al cabreo (y algunas risas) generadas por este plan de viaje se unen las propuestas de sitios para comer que la tiktokera plantea: todos de cocina internacional y ni un solo guachinche...

"Venir a Canarias para comer Tandoori e irse a coger olas en el Siam Park" o "Bueno, casi mejor esto que verlos fuera de los senderos y subidos donde no deben por sacarse la fotito para las rrss. Ni tan mal", son algunos de los comentarios registrados en esta publicación en la que también ha aparecido algún hater.

Y es que no falta nunca quien se queja de que Canarias cuestione el tipo de turismo que recibe y en este caso no iba a ser menos: La verdad que no sé en qué quedamos. Si invadieran los guachinches (que ya están en ello) mal porque hacen perder la esencia y tal. Si van a los sitios mierda para ellos, también", apunta uno de ellos.