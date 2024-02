Apostar por la cultura

Carnaval de Día en Santa Cruz.

He de reconocer que la noche de ayer me cogió despistado, porque me centré en preparar mi cantina para el carnaval de día-tarde-noche de hoy, y anoche se puso mi negocio a reventar de toda esa gente que parece que no quiere que la fiesta acabe, lo que inevitablemente sucederá mañana domingo.

Luego llegará el análisis, mantener lo que ha salido bien, solucionar aquello en lo que hemos fallado, seguir implantando, por qué no, eventos de nueva creación que hagan nuestra fiesta más grande, más participativa aún si cabe, aunque en participación popular nadie nos gana. Si hay algo que en mi negocio echamos en falta es un espaldarazo oficial a la vertiente cultural e histórica de nuestras carnestolendas: Un programa educativo a imagen y semejanza del EduCarnaval trónico para ciclos secundarios o de bachillerato; la creación de una cátedra de Carnaval para la que el Aula de Cultura le dejó el camino hecho al Ayuntamiento en reuniones con la Universidad de La Laguna, que está dispuesta, habiendo además un acuerdo plenario que avala su creación, o dar velocidad de crucero al expediente para que, nuestra fiesta, sea declarada, no solo Bien de Interés Cultural, sino incluso Patrimonio Mundial de la Unesco. Iniciativas creo, cada vez más necesarias.

Que nuestro carnaval es de los mejores del mundo no hay quien lo dude; el más participativo, el más variado, pero no hay que obviar que el tiempo pasa, las personas que lo han hecho posible marchan, y las nuevas generaciones creen que nuestras carnestolendas empezaron hace veinte años en la Plaza de España. Nuestra historia, la recuperación de nuestra gastronomía carnavalera, el nacimiento de la fiesta y su evolución en el tiempo, entre otras cosas, deben ser abordadas, mejor hoy que mañana, con una decidida apuesta por la cultura.