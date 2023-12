Leopoldo Cólogan Ponte, piedra angular de la agricultura de Tenerife

Querido Leopoldo:

Es difícil expresar con palabras lo que siento al saber que te retiras. Cuando diste un paso a un lado en la defensa activa del plátano de canarias, dejó un vacío en nuestra comunidad que será difícil de llenar. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por Canarias, por Tenerife, por el sector agrícola y especialmente por el plátano de Canarias. Tu dedicación y compromiso han sido una inspiración para muchos de nosotros.

Recuerdo cuando te conocí por primera vez. Me impresionó tu pasión por tu trabajo y tu amor por esta tierra. Desde entonces, he tenido la suerte de trabajar contigo y aprender de ti. Siempre has sido un líder excepcional y un mentor para muchos a través de una voluntad de servicio encomiable.

Tu dedicación y entusiasmo por la agricultura han sido contagiosas. Espero que este reconocimiento refleje el orgullo y la satisfacción que debes sentir por la culminación de una vida dedicada a aquello que has amado.

Tu legado a Canarias es indudable. Has dejado una huella imborrable en nuestra comunidad. Tu trabajo ha mejorado la vida de muchas personas y ha ayudado a construir un futuro mejor para todos.

Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Espero que disfrutes de tu merecido descanso y que sepas que siempre serás recordado con cariño y admiración.

Con todo mi respeto y gratitud,