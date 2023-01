La variante para adelante

Como siempre pasa en Tenerife, cada vez que hay que ejecutar una obra pública, se abre un debate estéril, enfrentamientos partidistas, juicios profesionales de distintos ámbitos contradictorios, posicionamientos ideológicos frentistas, para que la citada obra, la que sea, no se ejecute. La táctica es la de siempre, dilatar el tiempo todo lo posible, con artimañas varias y en algunos casos hasta esperpénticas. Así nos va desde hace casi cuatro décadas, con la isla desvertebrada, en tres zonas totalmente aisladas, que parecen tres comunidades autónomas distintas, en un solo territorio insular. Aguantando resignadamente colas insufribles, a todas horas, en cualquier lugar, con un tráfico lento y desesperante, junto a los conocidos atascos irritantes, que inciden directamente en nuestra salud personal.

La historia es conocida, se ha repetido demasiadas veces, porque al contrario de lo que ha pasado o sucede en las otras islas, donde las obras públicas se ejecutan, en tiempo y forma, con el consenso político y social de la entera sociedad, en Tenerife pasa todo lo contrario, se busca cualquier coartada, por peregrina que sea, con el fin de parar el progreso económico y social de la isla, estancarla, hundirla y hacerla dependiente. Necesitamos, urgentemente, una movilidad rápida, segura, eficiente, que significa ejecutar aquellas obras publicas de carreteras, justas y necesarias, que ya tenían que haberse estado disfrutando desde hace décadas.

La Variante de La Laguna es una obra capital, no solo para la ciudad, sino también para toda la isla. No es la solución definitiva, porque hay que hacer también otras actuaciones complementarias, como el tercer carril y el bus-vao, pero es el primer paso para afrontar con fortaleza los demás retos a conseguir, siendo, además, un factor importante para ayudar a resolver el problema de las colas en la TF-5, además de suponer el cierre del anillo insular en la zona metropolitana, por ahora. Servirá como respiradero, para que el tráfico que viene del Norte fluya con más serenidad, seguridad y celeridad, en la zona metropolitana, será indudable, a pesar de los malos augurios de los de siempre, unidos ahora a unos cuantos profesionales, movidos todos como títeres, por los partidos políticos a los que pertenecen y que están en contra de la ejecución de la obra, por razones puramente electoralistas. Algún partido político canario parece que se apunta al ecologismo barato, queriendo olvidar un pasado que a toda costa quieren ocultar y otros porque sencillamente en su megalomanía profesional e interés económico personal se oponen porque no se hacen sus proyectos. Puro egocentrismo, frente a la solidaridad social que necesita Tenerife. Después dicen que la defienden, algunas veces hasta con lágrimas, pero de cocodrilo. Seguro que se repetirá todo el esquema que siempre ponen en marcha los noístas de cualquier tipo, ya sean ecologistas angélicos o técnicos de distintas procedencias académicas, que quieren imponer sus criterios privados a toda costa. Aparecerán recursos por doquier, quizás alguna acampada jaranera o informes sesudos o dañinos.

La Consejería de Transición Ecológica ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado Circunvalación Área Metropolitana de Tenerife/Variante TF-5: Padre Anchieta- Los Rodeos. Fase 1: Circunvalación de La Laguna, iniciativa promovida por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Se han cumplido los plazos prometidos, los procedimientos pertinentes de información pública y de consulta a todas las administraciones implicadas y personas afectadas, recabando todos los informes preceptivos de los diferentes servicios implicados. Es decir, se ha hecho todo bien, por lo tanto, hay que agradecer el trabajo realizado, ahora toca licitar y empezar lo más rápido posible. Tenerife ha recibido un gran regalo.