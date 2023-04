La nueva edición de Supervivientes no para de generar tramas de lo más inesperadas. Si bien es cierto que al desvelarse el casting propuesto para esta temporada muchos fueron los que no confiaban en la fuerza del panel de concursantes para enganchar a la audiencia, ahora los telespectadores están pegados a la pantalla para conocer la última hora de la infinidad de desencuentros que están teniendo lugar en Honduras.

De hecho, ha sido una de las últimas incorporaciones al concurso la que más comentarios está generado. La tinerfeña Yaiza Martín, conocida por su relación con Ginés Corregüela (también concursante), no ha parado de dar contenidos al programa pero, en las últimas horas, ha sido la protagonista de la que ya está considerada como la bronca más polémica, sonada y criticada de la historia del formato de supervivencia extrema de Telecinco.

Tan grave ha sido el encontronazo que ha tenido con otra concursante que la organización de Supervivientes 2023 se ha visto obligada a tomar medidas urgentes y han impuesto un determinante castigo a ambas 'robinsonas'.

A punto de llegar a las manos

Hay actitudes que la dirección del programa sabe que no puede consentir. En este caso, Yaiza Martín y Arelys Ramos han protagonizado una tensísima trifulca. En un desencuentro, Arelys le pidió a la tinerfeña que no le levantara la voz mientras ella seguía gritándole.

En ese instante, ambas pegaron demasiado sus caras y la madre de Yulen Pereira le decía ¡no me toques, porque yo no te he tocado!".

Tras el visionado de las imágenes, Jorge Javier anunció al decisión que había tomado el programa tras las desastrosas imágenes que había presenciado la audiencia. "La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos esta semana"