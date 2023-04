Yaiza Martín, la nueva concursante de Supervivientes 2023, ha protagonizado su primer conflicto en la isla de Honduras. Todo comenzó cuando Raquel Mosquera pidió a sus compañeros que fueran a buscar leña y Martín la acusó de no haberlo hecho ella antes. La discusión fue subiendo de tono, y en un momento dado, Mosquera mencionó a Ginés Corregüela, lo que provocó la reacción inmediata de Martín.

"Por ahí no me toques. Habla de mí, que me tienes aquí. Cuando lo conozcas, hablas de él", espetó Martín a Mosquera, defendiendo al creador de contenido con quien ha mantenido una relación sentimental. La viuda de Pedro Carrasco aseguró que su compañera "estaba montando el show" y volvió a aludir a Ginés, lo que aumentó aún más la tensión entre ambas.

Tras la discusión, tocaba resolver sus diferencias en la Palapa, pero no fue así. Yaiza Martín aseguró que no conocía a Mosquera y que le había decepcionado, mientras que esta última intentaba justificar por qué había sacado a relucir a Ginés en la discusión.

El enfado de Mosquera con Martín venía de antes, ya que según la peluquera, la sustituta de Gema Aldón "desestabilizó" a su compañera en cuanto aterrizó en el formato de telerrealidad. Al parecer, Martín había dicho que Mosquera no valía para nada y que estaba haciendo un concurso pésimo, lo que desestabilizó a la viuda de Carrasco.

Este enfrentamiento se produce en la segunda gala del programa, en la que también se han vivido otros momentos de tensión entre los concursantes. En cualquier caso, Yaiza Martín ha demostrado que no se deja pisar y que está dispuesta a sacar sus garras en defensa de su pareja, Ginés Corregüela, en cualquier momento. Habrá que estar atentos a cómo evoluciona la relación entre ambas concursantes y si esta situación afecta a la convivencia en la isla.