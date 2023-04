El que no corre, güela. Y si no, que se lo digan al concursante más polémico de Supervivientes 2023, Ginés Corregüela, que en menos de 48 horas ha pasado de pedirle una nueva oportunidad a su ex mujer y romper su relación con la tinerfeña Yaiza Martín, a jurarle amor eterno y pedirle matrimonio a la canaria después de que esta fuera confirmada como concursante oficial del programa de supervivencia extrema de Telecinco.

La familia de la tinerfeña Yaiza Martín desvela sus oscuras intenciones Desde ese entonces, tanto Ginés como Yaiza han preferido continuar con su amor y, ajenos a lo que saben que está ocurriendo en España, han dado rienda suelta a la pasión en Honduras como hicieran el año pasado Anabel Pantoja y Yulen Pereira e inesperadamente el 'el rey de los bocadillos' le ha pedido matrimonio a la tinerfeña desatando la furia de su familia (en especial de su hija) e iniciando una guerra que no tiene visos de calmarse a corto plazo. Así fue el momento de la pedida de mano y la reacción de la hija del concursante de Supervivientes 2023. "Una trepa grande de España" Después de su noche de amor, Ginés decidió da run paso más en su relación con Yaiza Martín y le pidió matrimonio a la tinerfeña ante la atenta mirada de sus compañeros. Como era de esperar, la canaria dijo que sí y los aplausos del resto de supervivientes pusieron el colofón al romántico momento. Sin embargo, la reacción de la familia no se ha hecho esperar y la hija ha sido muy mordaz con su padre tras ver las imágenes. "A ver si sabes valorar un matrimonio como para mantener a una trepa grande de España", escribía la joven a través de sus redes sociales.