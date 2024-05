El PP acusa al Gobierno de "sobreactuar" en su rechazo a la OPA del BBVA por las elecciones catalanas

La dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo no aclara qué le parece la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Banc Sabadell. El líder de los populares, a diferencia de algunos barones de su partido, ha preferido no entrar en el fondo de la cuestión y se ha limitado a criticar, en un comunicado oficial, al Ejecutivo central, por considerar que ha "sobreactuado" en su rechazo a la OPA justo cuando solo faltan tres días para las elecciones en Catalunya.

La reacción de Feijóo dista mucho de la que ha expresado Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha llegado a decir que "es una operación en contra de Alicante y de la Comunidad Valenciana". Alejandro Fernández, presidente del PP catalán y cabeza de cartel en los comicios de este domingo, ha asegurado que le "preocupa enormemente" que la OPA "afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia".

El comunicado emitido este jueves a media tarde por la dirección del PP afirma que "el Gobierno conocía la hipotética fusión y no la ha censurado hasta la víspera del fin de la campaña en Cataluña". "Por ende, no es creíble esta sobreactuación repentina del Ejecutivo", continúa el texto. Los populares empiezan la nota subrayando que el partido "respeta los acuerdos" a los que puedan llegar "empresas privadas" y añade que considera "relevante conocer la opinión de los organismos competentes", en referencia a los análisis que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puedan hacer de la afectación a la concentración bancaria y a la competencia. El comunicado acaba expresando la necesidad de que el resultado de la operación comercial no perjudique a los puestos de trabajo ni a los clientes y muestra comprensión a "la preocupación" que pueda suscitar en "administraciones, instituciones, pymes y ahorradores".