Junts reta al PSOE a permitir un referéndum en Cataluña si realmente apuesta por la "regeneración democrática"

La decisión de Pedro Sánchez de mantenerse al frente del Gobierno después de sopesar dimitir y su promesa de "regeneración democrática" continúa marcando la campaña catalana. En Junts siguen sorprendidos por el movimiento, al mismo tiempo que dudan de su compromiso. "Ahora resulta que las elecciones van de democracia. Quien nos tenía que decidir que el PSOE hablaría de 'lawfare' cuando hace cuatro días esta palabra no se podía ni pronunciar", ha exclamado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un mitin en Mollerussa, donde también ha retado a Sánchez a permitir un referéndum en Cataluña si realmente se cree su apuesta.

"No habrá democracia completa mientras las naciones no puedan decidir su futuro", ha aseverado, tras acusar a los socialistas de actuar con "sínica indiferencia" mientras ellos eran encarcelados y de reprocharles que ni siquiera fueran a visitarles en la cárcel. "Les hemos echado mucho de menos", ha añadido el secretario general de Junts, que también ha pedido menos "lecciones" por parte del PSOE en cuestiones de "democracia". "No puede venir Sánchez a decir que la democracia está en peligro. No nos lo pueden decir mirándonos a los ojos. ¿A quién quieren engañar?", ha remachado.

Así lo ha afirmado desde la capital del Pla Urgell, en un acto que también ha servido a los dirigentes de Junts para cargar contra el candidato del PSC, Salvador Illa, que el otro día castellanizó el topónimo de la provincia y habló de "Lérida" en vez de Lleida. Además, se lo han devuelto traduciéndole el apellido y refiriéndose a él como "Salvador Isla". Más allá de Sánchez, Turull también ha pedido no "distraerse" votando a otras opciones independentistas y "concentrar el voto" en la candidatura Puigdemont.

Todo ello en una jornada marcada por el entierro de la madre de Carles Puigdemont, que ha obligado al candidato a suspender su agenda mediática hasta mañana, aunque ha tenido que seguir telemáticamente la ceremonia celebrada en su pueblo natal, Amer (Girona), debido a su situación judicial.

"Sánchez lleva seis años gobernando y ahora pretende que nos creamos su comedia y sus lágrimas, cuando no ha hecho nada en estos años. Si realmente fueran demócratas, el presidente Puigdemont se hubiera podido despedir de su madre", ha exclamado la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante el acto, que ha acusado al presidente del Gobierno de hacer "teatro".

A través de las redes sociales, el expresident ha agradecido la amplia asistencia al funeral, que ha contado con una amplia representación de Junts y la presencia de los expresidentes Artur Mas y Jordi Pujol. "Descansa en paz, querida madre", ha añadido.

Justamente, el expresident Mas entrará en campaña este miércoles con un mitin en Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme, junto a Turull. Mas, que en las últimas elecciones al Parlament apoyó al PDeCat, ya empezó su acercamiento a Junts en las elecciones generales de 2023 cuando intervino en acto con la candidata Míriam Nogueras. También Pujol participó hace unos días en un acto en apoyo a la candidatura de Puigdemont y reveló que le votaría.