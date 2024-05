«La comida y el atendimiento fue excelente. Un ambiente muy tranquilo y acogedor y las pizzas son buenísimas. Os recomiendo sin duda ir a Amoremio». «La comida espectacular y la forma de atender a los clientes es increíble, son personas que te hacen sentir como en casa... definitivamente recomendable al 100%...» «Nos dieron esta experiencia por nuestro cumpleaños. No lo conocíamos y puedo decir que es un sitio de lujo, excelente atención, (al detalle) comida riquísima, un vino delicioso. Puedo decir que quedamos encantados y volveremos con a repetir. Experiencia única». «La comida espectacular y la forma de atender a los clientes es increíble, son personas que te hacen sentir como en casa.. definitivamente recomendable al 100%». Estas son algunas de las reseñas que los clientes han dejado en el portal Tripadvisor sobre el restaurante Amoremío, regentado por Natalia.

Candelaria sigue conservando ese tono local que han perdido algunas otras localidades de la Isla. A pesar de ser un punto neurálgico para las visitas turísticas, el municipio tiene una personalidad innegable que mantiene, en parte, gracias a que sus comercios y restaurantes no se han plegado a la ola arrasadora de las franquicias. Y no es fácil encontrar en un pueblo turístico restaurantes a los que sea agradable ir incluso siendo del pueblo. Uno de esos ejemplos es Amoremío, si tuado en el corazón de Candelaria, con una terraza desde la que vigilar de cerca la Basílica, que a priori podría pasar por ser cualquier terraza de bar destinada a captar a cuanto turista se acercara a visitar el municipio. Sin embargo, sus diferencias son notables, y no solo por su amplio menú que fusiona la cocina italiana, la canaria y la mediterránea, sino por su atmósfera misteriosa, ya que está ubicada en una cueva que reproduce una cueva guanche, un verdadero museo al aire libre, donde cada elemento decorativo cuenta su propia historia.

Hablamos con Natalia sobre la original idea que en los últimos 4 años ha cautivado a una clientela fiel que repite.

¿Cómo se le ocurrió montar un restaurante tan canario?

Vivo en las Islas Canarias desde hace muchos años y desde el principio me ha encantado la cultura y las tradiciones locales. Mi familia y yo siempre hemos amado la cocina, y este no es nuestro primer restaurante. La idea de abrir un restaurante que combinara la cultura canaria con el arte culinario surgió naturalmente. Queríamos crear un lugar donde no solo se pudiera comer bien, sino también sentir el espíritu y la atmósfera de Canarias. El restaurante «Amoremio» fue inaugurado aquí hace cuatro años con este objetivo: preservar y transmitir la cultura y las tradiciones canarias, para que tanto los residentes locales como los turistas puedan disfrutar de una cocina auténtica en un ambiente único.

¿Con qué equipo cuenta en el restaurante?

Dependiendo de la temporada, el restaurante cuenta con un equipo de entre 7 y 9 personas. Es un equipo unido de profesionales, cada uno de los cuales se esfuerza por crear una atmósfera amigable y acogedora para los invitados. Los propietarios del restaurante están convencidos de que la clave del éxito es el amor sincero por su trabajo, lo que hace que Amoremio sea un lugar tan especial.

¿Por qué Amoremío, este nombre tan sugerente?

El nombre «Amoremio» refleja nuestra actitud hacia el trabajo y nuestros huéspedes. Esta palabra significa «Mi Amor», lo que simboliza nuestro amor por lo que hacemos, por la comida y la hospitalidad. Nos esforzamos para que cada huésped se sienta como en casa, como si estuviera visitando a amigos o familiares. Este enfoque se nota tanto en nuestro servicio como en la atmósfera del restaurante. La mayoría de nuestros huéspedes destacan nuestra amabilidad y hospitalidad, lo cual es el mayor elogio para nosotros.

¿Por qué esta cocina de fusión mediterránea?

Nuestra cocina fue elegida por su versatilidad y popularidad entre personas de todo tipo. Combina una gran variedad de sabores e ingredientes que agradan tanto a los residentes locales como a los turistas. Nos esforzamos por añadir elementos de diferentes cocinas, adaptándolos a los gustos y preferencias locales. Creemos que esta combinación hace que nuestro menú sea más diverso e interesante. Cada una de nuestras recetas se elabora con amor y cuidado para crear un sabor inolvidable.

¿Qué destacaría de su amplio menú?

Nuestro menú es bastante extenso y ofrece algo para todos los gustos. Ofrecemos diversas entradas, sopas, ensaladas, platos de carne y pescado, pasta, lasaña, pizza, hamburguesas y paninis. Prestamos especial atención a la frescura y calidad de los ingredientes. Cada huésped encontrará algo a su gusto, ya sea carne, pescado o platos vegetarianos. Lo más importante es que ponemos el alma y el amor en cada plato para crear una experiencia culinaria inolvidable para nuestros invitados. Los visitantes especialmente valoran nuestra cocina italiana, Las reseñas hablan de la pizza como «La mejor pizza que me he comido, muy buena atención. Lo recomiendo al 100%», «La pizza era auténtica, pedimos la caprichosa y tan buena estaba que mi pareja se puso caprichosa y tuvimos que volver en la noche. Recomendado».

Así es que ya saben, si tienen un plan familiar, con la abuela queriendo ir a ver a la Morenita; los niños con ganas de usar la bicicleta, y el resto de la familia con ganas de tener un almuerzo reposado, no hay mejor lugar para una experiencia inolvidable que Amoremío, en la plaza de la Patrona de Canarias, nº 13, pero reserven con tiempo porque las mesas, sobre todo en la terraza, vuelan y, recuerden que ofrecen un descuento del 20% en cumpleaños y grupos de más de 5 personas con reserva previa en los teléfonos 642 901 751 y 623 96 55 23.